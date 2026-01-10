Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

La Municipalidad continuará este sábado con tareas de mejoramiento de calles en la zona centro así como en otras arterias principales de la ciudad, lo cual requiere cortes totales o parciales del tránsito.
La Municipalidad continúa con el plan de mejoramiento de calles en varios sectores de la ciudad, lo que demanda interrupciones en el tránsito
La Municipalidad continuará este sábado con tareas de mejoramiento de calles en la zona centro así como en otras arterias principales de la ciudad, lo cual requiere cortes totales o parciales del tránsito.
Por lo tanto, se recomienda a la ciudadanía circular con precaución y evitar las zonas afectadas.
Los cortes de calzada previstos para el sábado 10 de enero son:
Debido a los trabajos, algunas líneas de transporte urbano de pasajeros podrían modificar sus recorridos.
Para obtener más información se puede consultar en la web del Ente de la Movilidad de Rosario, en la aplicación Movi Rosario y a través de la Línea Gratuita de Atención al Ciudadano 147.
Dos hombres forcejearon dentro de un auto, chocaron contra una camioneta y siguieron. La policía encontró un cuchillo y sangre en el vehículo abandonado