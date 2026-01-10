La Capital | La Ciudad | calles

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

La Municipalidad continúa con el plan de mejoramiento de calles en varios sectores de la ciudad, lo que demanda interrupciones en el tránsito

10 de enero 2026 · 09:15hs
El municipio informó el cronograma de cortes de tránsito por la reparación de la carpeta asfáltica en las calles del área central de Rosario. 

El municipio informó el cronograma de cortes de tránsito por la reparación de la carpeta asfáltica en las calles del área central de Rosario. 

La Municipalidad continuará este sábado con tareas de mejoramiento de calles en la zona centro así como en otras arterias principales de la ciudad, lo cual requiere cortes totales o parciales del tránsito.

Por lo tanto, se recomienda a la ciudadanía circular con precaución y evitar las zonas afectadas.

Los cortes de calzada previstos para el sábado 10 de enero son:

  • Estévez Boero entre el Galpón 13 y el 15 (Habilitado acceso estacionamiento ingreso y egreso vehicular por mismo sentido ingreso de avenida).
  • Cafferata entre Presidente Perón e Ituzaingó.
  • Ayacucho entre Centeno y Uriburu.
  • Rouillón entre Pellegrini y Cochabamba.
  • Rouillón entre Riobamba e Ituzaingó.
  • Ayacucho entre Lamadrid y Uriburu

Reducción de calzada

  • Rouillón y Pasco.
  • Avenida Estanislao López de Oroño a Francia.
  • Carballo desde Francia hasta Gorriti (norte A sur).
  • Provincias Unidas y Eva Perón.
  • Newbery de Av. Real a Wilde.
  • Salta de Cafferata a Crespo.
  • Oroño y Uriburu.
  • Provincias Unidas y Eva Perón.
  • Mendoza y Teniente Agneta.
  • Santa Fe entre San Nicolás y Castellanos.
  • 27 de Febrero entre Oroño y Dorrego (calzada sur)

Desvíos del transporte

Debido a los trabajos, algunas líneas de transporte urbano de pasajeros podrían modificar sus recorridos.

Para obtener más información se puede consultar en la web del Ente de la Movilidad de Rosario, en la aplicación Movi Rosario y a través de la Línea Gratuita de Atención al Ciudadano 147.

La iniciativa apunta a regularizar situaciones relacionadas a la vivienda que ya existen en numerosos barrios de la ciudad.

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares en Rosario

Protesta de sectores vinculados al acompañamiento de personas con discapacidad.

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que viene a liquidar todo un sistema"

Las lluvias seguirán durante el primer tramo del sábado, pero el tiempo va a mejorar durante el día.

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

Se viene la maratón solidaria de Faohp y la Agrupación 15 de Febrero

Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios

