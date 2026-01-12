Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: "No hay ningún inconveniente"

El gerente de la terminal aérea, Juan Pío Drovetta, garantizó la continuidad de los vuelos en paralelo con tareas en la pista para el cambio de categoría

La Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) dispuso la suspensión temporal de la operatoria en el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) entre este martes y miércoles con distintas franjas horarias. "No hay ningún tipo de inconveniente con la pista ni con el sistema de balizamiento, le pueden preguntar a cualquiera" , enfatizaron los directivos de la estación.

El gerente de Coordinación Técnica, Administrativa y Financiera de la terminal, Juan Pío Drovetta , ratificó el cronograma del parate y la continuidad de todos los vuelos comerciales. A través de LT8 , se refirió al plan de trabajo en Fisherton: "Es una tarea totalmente prevista y tomada de antemano cuando quisimos hacer la obra" .

El funcionario sostuvo que "la pista está en perfecto estado" desde la reinauguración en la zona oeste y el último viernes hubo 15 vuelos , la misma cantidad de servicios internacionales que el aeropuerto tenía por semana antes de las reformas. Así insistió en que el parate podrá implementarse sin afectar la actividad de las aerolíneas que operan en la ciudad.

De acuerdo al cronograma oficial, la pista del Aeropuerto Islas Malvinas se cerrará en los siguientes horarios:

Martes 13 de enero, de 15.25 a 18.45 y de 20.30 a 23.45

Miércoles 14 de enero, de 14.20 a 17.15 y de 18.35 a 21.05

Embed - AEROPUERTO: CIERRE TEMPORAL EN LA PISTA POR MANTENIMIENTO - PÍO DROVETTA

Drovetta confirmó que la suspensión forma parte de una serie de "tareas menores" para que el aeropuerto pueda obtener la certificación de nivel III del sistema de balizamiento. "Nosotros hicimos una obra en tiempo récord para volvera tener la categoría I", recordó en cuanto a la situación actual desde la reapertura de fines de diciembre.

El gerente de la estación aérea destacó que todos los pedidos de habilitación a la Anac y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) tuvieron resultados muy positivos hasta el momento: "Hemos pasado con estándares superiores a los que necesitamos". El próximo paso consiste en dar el salto previsto para alcanzar el mayor nivel de seguridad y consolidar a Fisherton como una alternativa para recibir vuelos de Ezeiza en casos de mal tiempo.

El funcionario aseveró que las tareas programadas no se deben a un contratiempo o un problema con las últimas obras, sino a la decisión de rehabilitar los vuelos lo antes posible y luego continuar con el proceso para acceder a la categoría superior. "Tuvimos una prioridad que es estar activos en temporada de verano", manifestó.

Aerolíneas Argentinas aún no usa las mangas

El aeropuerto volvió a funcionar con más de 50 vuelos semanales entre destinos internacionales y servicios de cabotaje. Si bien no hubo inconvenientes hasta el momento, Aerolíneas Argentinas todavía no pudo utilizar las mangas instaladas como parte de la remodelación.

Drovetta aseguró que las nuevas pasarelas telescópicas "están 100 % operativas" para el resto de las compañías. En cuanto a la situación de la línea de bandera, indicó que la excepción corresponde a un "tema interno de seguridad informática" de la empresa.

Según detalló el directivo del AIR, Aerolíneas Argentinas cuenta con un sistema propio para usar las mangas en cada aeropuerto y ese servicio aún no está disponible en la ciudad. "Probablemente esta semana lo empiecen a instalar", anticipó.

En cuanto a lo que falta para acceder a la categoría III, el gerente del aeropuerto apuntó que se espera la intervención de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) entre los trabajos adicionales. Respecto de las tareas pendientes, señaló: "Son elementos y equipos que necesitamos con mayor precisión y otra tecnología".