Carlos De Grandis juró por séptima vez como intendente de Puerto General San Martín

La “Fiesta de la Democracia” estuvo cargada de emoción y contó con un cierre a toda música en la Plaza Seca del Centro Cultural Municipal

11 de diciembre 2025 · 10:50hs
Nunca quise ser otra cosa más que intendente de mi ciudad. Rechacé propuestas

"Nunca quise ser otra cosa más que intendente de mi ciudad. Rechacé propuestas, caminos y cargos distintos, porque mi lugar siempre estuvo y está acá, en Puerto General San Martín", dijo De Grandis.
Carlos De Grandis juró por séptima vez como intendente de Puerto General San Martín

Carlos De Grandis juró por séptima vez como intendente de Puerto General San Martín

El miércoles 10 de diciembre en la Plaza Seca del Centro Cultural Municipal, cientos de vecinos, autoridades, representantes de las fuerzas de seguridad, fuerzas vivas, instituciones intermedias y educativas, medios de prensa local y regional y sindicatos, se dieron cita para vivir uno de los momentos más significativos para el sistema democrático, la ceremonia de asunción de un intendente. En este caso, Carlos De Grandis lo hizo por séptima vez y desde ahí comenzó un nuevo período de gobierno, al frente del Ejecutivo municipal, por la voluntad popular que volvió a respaldarlo en las urnas.

El presidente del Concejo, Juan Manuel De Grandis tomó el juramento, y tras el “Si, juro” se escucharon los aplausos. Con visible emoción, el intendente De Grandis expresó “Hoy vuelvo a estar acá, delante de ustedes, con una emoción profunda que no se gasta con los años. Porque podrán pasar los mandatos, pero el amor por Puerto General San Martín sigue intacto”.

Carlos De Grandis, intendente por séptima vez

Continuó al expresar que: “Asumir por séptima vez como intendente no es sólo un número. Es una historia de vida compartida. Es haber visto crecer a nuestra ciudad, barrio por barrio, familia por familia, sueño por sueño".

En su discurso, De Grandis aseguró que: "Nada fue fácil. Vengo de una infancia humilde. Sé lo que es esforzarse, sé lo que es esperar oportunidades y también sé lo que duele cuando las cosas no salen bien. Por eso, cuando soy firme, cuando soy exigente, es porque entiendo lo que hay en juego: el presente y el futuro de nuestra gente".

Puerto-degrandisasunción2

Elegir a Puerto General San Martín

"Nunca quise ser otra cosa más que intendente de mi ciudad. Rechacé propuestas, caminos y cargos distintos, porque mi lugar siempre estuvo y está acá, en Puerto General San Martín. Caminando sus calles, escuchando a su gente, poniendo el cuerpo todos los días. Todo lo que se logró en estos años no fue casualidad, cada obra, cada avance, cada mejora fue fruto del trabajo colectivo, de empleados municipales, de trabajadores, de comerciantes y de familias enteras que empujaron para el mismo lado. Este progreso no es de una sola persona, es de un pueblo que no se resigna", destacó.

Aseguró además que "gobernar no es mandar, gobernar es estar, es escuchar incluso cuando duele, decidir incluso cuando cuesta, y hacerlo siempre con una convicción clara: gobernar para todos. Porque en esta ciudad se gobierna para cada vecino y vecina de Puerto General San Martín, piensen como piensen, voten a quien voten. Acá nadie queda afuera” .

Agradecimientos

“A mi familia, que fue y sigue siendo el sostén silencioso en cada paso. A mi equipo de trabajo, que no afloja nunca. Y a cada vecino y vecina que confió, incluso en los momentos difíciles, gracias de corazón", destacó el mandatario y aseguró: "Hoy asumo este nuevo mandato sabiendo que cada paso, cada decisión y cada abrazo tienen un valor especial. Porque los años enseñan, porque el camino recorrido pesa, y porque uno aprende que lo importante no es cuánto tiempo se ocupa un lugar, sino cómo se lo honra".

Amor y compromiso

De Grandis afirmó que "los cargos pasan, las etapas cambian, pero el amor por una ciudad queda para siempre. Y ese amor es el que me trae hasta acá, una vez más. No vengo a celebrar el pasado. Vengo a renovar un compromiso. A seguir trabajando con la misma pasión, con la misma sencillez, con la misma honestidad y con la misma responsabilidad de siempre".

Indicó que "todavía hay futuro por construir, oportunidades por crear y sueños por cumplir. Puerto General San Martín no es solo una ciudad, es identidad, es trabajo, dignidad, orgullo. Y mientras haya un puertense que crea, que sueñe y que empuje, esta ciudad no se va a detener”.

Y concluyó: “Con la fuerza de nuestra gente, con la historia que nos respalda y con el futuro que nos espera, renuevo hoy este juramento: voy a dejarlo todo, una vez más, gracias por estar, gracias por creer y sigamos caminando juntos, como siempre, con el corazón bien alto y la mirada puesta en el mañana”.

Puerto-asunción3

Un cierre a toda música

En el día en que los argentinos celebraron 42 años de la restauración de la democracia, Puerto General San Martín le puso ritmo y alegría a la noche con el show de Marcos Castelló, el vocalista y líder de la banda de cumbia santafesina “Kaniche” y Mario Luis, el santafesino que trascendió a nivel nacional con su música popular.

El amplio espacio del Centro Cultural “Batalla Punta Quebracho” que se abre a la plaza seca y al centro cívico se vio colmado de público, con estand de emprendedores y puestos de comida.

