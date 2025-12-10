Timbúes celebró la Fiesta del Deporte, con reconocimientos y emoción La plaza del Carmen reunió a deportistas, familias y vecinos en una jornada repleta de exhibiciones, juegos y distinciones 10 de diciembre 2025 · 15:15hs

El presidente comunal, Antonio Fiorenza, participó del encuentro y subrayó la importancia del deporte como espacio de integración.

La Plaza del Carmen de Timbúes fue el escenario de la tradicional Fiesta del Deporte, una celebración que convocó a deportistas, familias y vecinos en una tarde-noche con actividades, exhibiciones y reconocimientos que pusieron en valor el trabajo de la comunidad.

Timbúes - Fiesta del deporte 2025 - 02 A lo largo de la jornada hubo demostraciones y juegos, y se entregaron distinciones a representantes locales de tiro con arco, natación, matronatación, aquagym, hockey, gimnasia deportiva, tenis, básquet, running, ciclismo, vóley, fútbol, boxeo, jiu jitsu, karate, patín, futsal, bochas, automovilismo y motociclismo, destacando el esfuerzo y el crecimiento del deporte en la localidad.

Timbúes - Fiesta del deporte 2025 - 04 De manera especial, se reconoció el trabajo de los profesores e instructores de entrenamiento y de actividades de recreación, por su aporte cotidiano a la inclusión, la formación y la continuidad de las prácticas.

Deporte e integración El presidente comunal, Antonio Fiorenza, participó del encuentro y subrayó la importancia del deporte como espacio de integración: “Nuestra comunidad vivió hoy la jornada deportiva más importante, donde celebramos nuestra pasión por el deporte, el encuentro y la recreación”, expresó.

Un cierre con título Sobre el final, llegó la noticia más esperada: el Futsal del Club Atlético Timbuense se consagró primer campeón de la Liga Regional Totorense. "Todas las disciplinas y todas las generaciones acompañamos este momento único y de gloria. Finalizamos esta fiesta en comunidad celebrando el deporte con inmensa alegría y una gran sonrisa", concluyó Fiorenza. Timbúes - Fiesta del deporte 2025 - 03