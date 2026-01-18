La Capital | Policiales | Femicidio

Femicidio en Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Quedó preso por el femicidio de Analía Colomer, a quien había violado y golpeado días antes. "Andá a mirar cómo maté a tu madre", le confesó a una de sus hijas

18 de enero 2026 · 19:29hs
Analía Colomer tenía 52 años y fue asesinada con una cuchilla en su casa de Reconquista. Sus hijas revelaron que era víctima de violencia de género.

Analía Colomer tenía 52 años y fue asesinada con una cuchilla en su casa de Reconquista. Sus hijas revelaron que era víctima de violencia de género.

Un carnicero de 51 años fue imputado por el femicidio de su pareja, Analía Colomer, quien fue atacada con un cuchillo el lunes pasado en la casa que compartían junto a la menor de sus hijas en Reconquista. La mujer era víctima de abusos, amenazas y golpizas, por lo que el crimen fue encuadrado como un asesinato cometido en un contexto de violencia de género, delito que prevé prisión perpetua. Las hijas de la víctima brindaron un testimonio estremecedor sobre la historia de vida de su madre, que tenía 52 años.

La audiencia se celebró el viernes pasado en los Tribunales de Reconquista. El fiscal Valentín Hereñú acusó allí a José María García como autor de un homicidio doblemente agravado, por el vínculo de pareja y por ser cometido en un contexto de violencia de género. Dio a conocer las evidencias del caso y, en una instancia posterior, pidió la prisión preventiva del acusado. El trámite se desarrolló ante la jueza Norma Senn, quien dio curso a la imputación y dispuso el arresto preventivo por el plazo legal de dos años.

El cruento femicidio ocurrió el pasado 12 de enero alrededor de las 9 de la mañana en la casa donde la pareja convivía, en el barrio Center de Reconquista. De acuerdo con la atribución, García atacó a su pareja con un cuchillo de carnicero de 27 centímetros de hoja que tenía en la casa, lo que le ocasionó a Colomer varias heridas letales. La más grave, a nivel del cuello.

Violencia de género

Fue, según el fiscal, un hecho cometido “mediando violencia de género, un acto perpetrado por un varón en contra de una mujer” y que se dio “en el marco de una relación desigual de poder y en un contexto de dominación que ejercía sobre la víctima, a través de amenazas y agresiones físicas previas”.

>>Leer más: Doble crimen en Reconquista: imputan femicidio al hombre que mató a su expareja y un amigo

De acuerdo con la investigación, Colomer era constante blanco de golpizas, amenazas y abusos por parte de su esposo, quien trabajaba como carnicero. Se constató que el sábado previo al femicidio el hombre abusó sexualmente de la víctima. Un momento antes, mientras afilaba un cuchillo, le había dicho: "Qué fácil se puede terminar todo esto”. Dos días después, al momento del ataque, se escucharon gritos desesperados de la mujer, pero nadie llegó a tiempo para salvarla.

De acuerdo con el portal Reconquista Hoy, en la audiencia se reveló que la noche previa al crimen la mujer había ido a pasar la noche a la casa de una de sus hijas porque quería “dormir en paz”. Comentó entonces que quería separarse, aunque tenía miedo, y que sufría dolor en la zona vaginal por los abusos recientes. Tenía además golpes en la cabeza y en la cadera. El lunes a la mañana regresó a la casa pensando que su marido estaría en su trabajo, pero el hombre se había excusado ante sus empleadores diciendo que estaba “descompuesto”.

"Maté a tu madre"

Una vez que consumó el crimen, G. cometió un aparente intento de suicidio al arrojarse a la pileta de natación de la casa, con un cable atado al cuello y a un asador tipo chulengo. Una de las hijas de la pareja contó que escuchó los gritos de su madre y, luego, el ruido de un chapuzón. Ella rescató al padre, quien le confesó: “Andá a mirar a tu madre como la maté”. Luego encontró a su mamá ya sin vida, sobre un charco de sangre. El hombre estuvo internado en el Hospital Central de Reconquista hasta el jueves pasado.

>>Leer más: Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

El fiscal explicó que Colomer sufrió una herida más severa a nivel del cuello que le provocó un shock hipovolémico, es decir que se desangró en el lugar. Presentaba heridas cortantes y defensivas en otras partes del cuerpo, además de golpes que el agresor le había provocado el viernes previo. Según el acusador, el testimonio de las tres hijas mayores de edad de la pareja fue clave: “Las hemos entrevistado en un momento muy difícil para ellas, pero han brindado información muy relevante”, según indicó, sobre la situación de violencia de género que presenciaron desde niñas.

