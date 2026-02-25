Pusieron en marcha el programa provincial "Tu Casa, Tuya" en el departamento General López

En esta primera etapa, las localidades que comenzarán con trabajo en sus territorios son Maggiolo, San Francisco, Venado Tuerto, Labordeboy, Hughes y Wheelwright

La senadora provincial Leticia Di Gregorio comenzó este lunes el trabajo territorial del programa provincial “Tu Casa, Tuya” en distintas localidades del departamento General López, en articulación con municipios y comunas para avanzar en la regularización dominial de viviendas , junto al Ministerio de Obra Pública encabezado por Lisandro Enrico.

En esta primera etapa las localidades que comenzarán con trabajo en sus territorios son Maggiolo, San Francisco, Venado Tuerto, Labordeboy, Hughes y Wheelwright , donde se desarrollan encuentros con autoridades locales y equipos técnicos para poner en marcha la implementación del programa.

De las jornadas participan también la subsecretaria de Desarrollo del Hábitat del Ministerio de Obras Públicas, Andrea Zorzón, y la directora de Gestión de Suelo, Pilar Egaña, quienes brindan detalles técnicos y operativos sobre el alcance de la iniciativa, los requisitos y el procedimiento administrativo para avanzar en la titularidad de las viviendas.

“Tu Casa, Tuya’ es un programa provincial de articulación para el acceso a la titularidad dominial , que se canaliza a través de los municipios.

Al respecto la legisladora comentó que la iniciativa "está destinado a familias que viven en una vivienda ubicada sobre suelo de propiedad municipal, asignada mediante un plan habitacional municipal, provincial o nacional, y que constituye su residencia única y permanente. El objetivo es acompañar a esas familias en el proceso para obtener la escritura de su casa, garantizando seguridad jurídica y derechos sobre el hogar”, detalló la representante del departamento General López.

Durante los encuentros se informa quiénes pueden solicitar el beneficio, cuál es la documentación necesaria y cómo es el paso a paso del trámite, que se inicia en las oficinas municipales. El procedimiento contempla la presentación de un formulario oficial en carácter de declaración jurada, documentación personal y comprobantes que acrediten la tenencia del inmueble.

Acceso gratuito a la escritura en el departamento General López

El trámite es gratuito y, una vez finalizado, el municipio se comunica con la familia para la firma de la escritura.

“Es fundamental que los gobiernos locales se apropien de la herramienta y acompañen a las familias en cada instancia del proceso. Este programa permite que muchas familias puedan finalmente tener la escritura de su casa, algo que da tranquilidad, derechos y futuro, y por eso es clave el rol de los municipios y comunas para que llegue a cada vecino que lo necesita”, afirmó Di Gregorio.

