Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad

Leandro Benegas rechazó la denuncia de violación en Vera y recordó que investigó al hermano de la víctima en una causa anterior

24 de febrero 2026 · 10:24hs
El fiscal Leandro Benegas fue imputado por abuso sexual en Vera.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este lunes la imputación a un fiscal de Vera, en el norte de la provincia, a partir de una denuncia de abuso sexual. Fuentes oficiales remarcaron que la víctima era menor de edad y que los delitos no están ligados a la actividad actual del funcionario.

La jueza Norma Senn aceptó el pedido de prisión preventiva de la querella, pero Leandro Benegas continúa en libertad de acuerdo a su interpretación sobre la ley nacional de fueros. "Si se considera que el hecho ocurrió, estaría prescripto, pero a mí me interesa limpiar mi honor y mi dignidad", manifestó el acusado después de la audiencia.

Tres fiscales señalaron a su colega en los tribunales de la ciudad del norte santafesino como responsable de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores. Esta última calificación se considera agravada por la utilización de medios de intimidación o coerción, ya que la denunciante dijo que el sospechoso la obligó a tener relaciones bajo amenazas.

Grave denuncia de abuso sexual contra un fiscal de Vera

La magistrada a cargo de escuchar a las partes aceptó la imputación, pero aclaró que la orden de prisión preventiva quedó suspendida porque Benegas tiene inmunidad de arresto. Mientras tanto, la Legislatura provincial recibirá la resolución para analizar si corresponde la suspensión u otras medidas disciplinarias referidas a la causa.

De acuerdo a la evidencia reunida desde mayo del año pasado, el funcionario abusó de una adolescente en reiteradas oportunidades mientras trabajaba en la Municipalidad de Vera. Por entonces tenía un cargo jerárquico que lo ubicaba como el superior del padre de la víctima.

Los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi afirman que su colega cometió los delitos bajo amenazas de echar al empleado público si su hija no tenía relaciones sexuales con él. Hasta el momento no se determinaron las fechas vinculadas a esta violación sistemática.

Si bien el imputado permanece en libertad, debe cumplir una serie de reglas de conducta como parte del proceso penal. La magistrada a cargo le dio un plazo de 48 horas para que entregue el pasaporte y tiene prohibido salir del país. Mientras tanto, no puede contactarse con víctimas ni testigos de la causa.

¿Qué dijo Leandro Benegas sobre la imputación?

Benegas aseguró este lunes que la acusación por abuso sexual es falsa y argumentó que el hermano de la víctima fue condenado a prisión previamente en Vera por una investigación que tuvo a su cargo. Durante un reportaje en Radio Hoy insistió en el planteo de una reacción contra aquel veredicto para desplazarlo y perjudicarlo.

El actual fiscal santafesino recordó que en 2008 era el secretario de Servicios Públicos de la cabecera departamental del norte provincial. A la hora de desmentir la imputación, sostuvo que el padre de la adolescente solamente estuvo bajo sus órdenes en abril de ese año. "Después se retiró voluntariamente y no trabajó más. Así lo dijeron testigos que yo aporté. No fue más porque no le servía lo que le pagaban y se puso una ladrillera", precisó.

El funcionario judicial ofreció declaraciones de testigos y liquidaciones de sueldos para defenderse ante la jueza Senn. También desmintió el relato sobre las veces en las que supuestamente iba a buscar a la menor de edad con un automóvil: "En mi vida tuve un Toyota Corolla negro".

"No hay nadie más interesado que yo en que esto se esclarezca", enfatizó Benegas. Al mismo tiempo adelantó que apelará la resolución de primera instancia sobre la orden de prisión preventiva y también tiene previsto hacer el planteo de la prescripción de los delitos debido al tiempo transcurrido, ya que las fechas son anteriores a 2015, fecha de la última reforma de la ley Piazza sobre abuso sexual.

