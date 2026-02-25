Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia

El vecino país lanzó un alerta ante la detección de influenza aviar en especies silvestres. ¿Puede transmitirse a los humanos? El panorama

El Ministerio de Agricultura y Pesca de Uruguay decidió declarar la emergencia sanitaria en todo el país tras la detección de influenza aviar altamente patógena H5 en especies silvestres. Las autoridades de Salud del vecino país ordenaron la restricción de todos los movimientos en el territorio nacional de aves de corral no monitoreadas.

Si bien el ministerio tranquilizó a la población aclarando que "la enfermedad no se transmite por el consumo de carne ni huevos de aves de corral", la noticia generó preocupación.

Es que todos recuerdan la primera infección humana grave por gripe aviar que ocurrió en Hong Kong en 1995 , provocando 18 contagios y 6 muertes, lo que llevó al sacrificio de 1.5 millones de aves. En 2003 se propagó de Asia a Europa, África y América. A partir de 2022 se observó una expansión masiva en mamíferos salvajes y aves, incluyendo un reciente contagio en ganado vacuno en EEUU en 2024.

el dia18.jpg Trabajadores sanitarios comienzan a sacrificar patos después de que se detectara la cepa H5N8 de la gripe aviar entre aves domésticas en el distrito de Alappuzha, estado de Kerala, India. Foto: AP

Qué pasó en Uruguay

La medida se toma después de que se confirmara la presencia del virus en especies silvestres de tres departamentos del país: Maldonado, Rocha y Canelones. La decisión sanitaria _que se tomó este martes_ ya está vigente y contempla restricciones al traslado de aves, clausura de ferias y remates y el confinamiento obligatorio de toda ave de traspatio o de producción extensiva en instalaciones cerradas y techadas.

El primer caso de infección en aves fue detectado el 20 de febrero en Uruguay en un cisne coscoroba encontrado en la zona de la Laguna Garzón, en el extremo este del país. Iniciaron las investigaciones y desde ese momento las autoridades veterinarias confirmaron al menos dos cisnes muertos y una decena de ejemplares contagiados, con análisis adicionales todavía en curso, según informó el medio uruguayo Subrayado.