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Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

La compañía anunció que indemnizará a 40 trabajadores en Santo Tomé. Ahora su actividad de concentrará en las área comerciales y de logística.

23 de marzo 2026 · 10:32hs
Bahco en Santo Tomé. Yo no fabricará más herramientas. Unos 40 empleados serán indemnizados

Bahco en Santo Tomé. Yo no fabricará más herramientas. Unos 40 empleados serán indemnizados, anunció la compañía
El comunicado de la empresa SNA Europe Argentina que se conoció este lunes

Foto: redes sociales

El comunicado de la empresa SNA Europe Argentina que se conoció este lunes

La empresa SNA Europe Argentina, titular de la fábrica de herramientas Bahco en la ciudad de Santo Tomé, anunció oficialmente su decisión de discontinuar la actividad en esa planta industrial. La novedad se conoció a través de un comunicado de prensa de la compañía.

A partir de esa decisión empresarial, la sede de Santo Tomé dejará de producir para concentrar su actividad exclusivamente en las áreas comerciales y de logística. Eso implicará una reducción en la planta de trabajadores.

Según trascendió, la medida que tomó SNA Europe Argentina afecta a unos 40 colaboradores quienes fueron notificados de la situación el miércoles pasado.

Cómo seguirá funcionando Bahco

En el comunicado, la empresa expresó que "las operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad” desde la sede en Santo Tome. De esa forma, según la firma “se garantiza el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino".

comunicado santo tomé

“Esta decisión responde a la necesidad de adaptar nuestro modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico. En ese marco, la producción será transferida a otras plantas del grupo", subrayó la firma.

>> Leer más: Alertan por la situación de la fábrica Bahco en Santo Tomé

Finalmente, la empresa expresó en documento difundido hoy: "En SNA Europe creemos firmemente que el respeto por las personas y la integridad son valores fundamentales de nuestra compañía. Por ello, la empresa cumplirá con todas las obligaciones legales correspondientes y llevará adelante este proceso con el máximo respeto por sus colaboradores", concluye el texto.

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