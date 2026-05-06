Abrieron los sobres de las licitaciones para el bacheo de distintas rutas de la provincia de Santa Fe

Las seis licitaciones cuentan con un presupuesto oficial que supera los 50.000 millones de pesos para trabajos en rutas que atraviesan las diez jefaturas zonales que tiene la Dirección Provincial de Vialidad.

Este lunes, se realizó la apertura de sobres de seis licitaciones que conforman un plan de obras para el fortalecimiento y reparación de la infraestructura vial santafesina, que viene desarrollando el gobierno provincial en distintas rutas de la bota.

Las seis licitaciones cuentan con un presupuesto oficial que supera los 50.000 millones de pesos para trabajos en rutas que atraviesan las diez jefaturas zonales que tiene la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), garantizando presencia simultánea en dos frentes de trabajo por contrato.

De acuerdo a lo indicado por el senador provincial, Esteban Motta, en el departamento San Martín puntualmente se invertirán más de 8.500 millones en la zona de El Trébol.

“Tenemos un gobierno que se hace cargo de los problemas. Que pese al abandono y la falta de recursos por parte de Nación, está decidido a mejorar cada rincón de nuestra tierra. Ojalá el gobierno nacional recapacite y le devuelva a los santafesinos los recursos que generan” dijo el senador Motta quien también valoró el compromiso y la decisión política del gobierno provincial a la hora de priorizar los recursos para mejorarle la vida a los santafesinos.

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Bacheo y mantenimiento

El administrador general la DPV, Pablo Seghezzo, explicó el criterio de organización para el desarrollo de las tareas y precisó que “cada contrato agrupa dos zonas viales en un mismo pliego y la empresa adjudicataria deberá mantener dos cuadrillas operativas en simultáneo. Las intervenciones contempladas incluyen bacheo superficial, bacheo profundo con reciclado de base y sellado de fisuras, según el diagnóstico de cada tramo”.

El funcionario indicó: “No licitamos zonas sueltas ni esperamos terminar un sector para arrancar el siguiente, pensamos en tramos de rutas deteriorados y vamos a bachearlos. El esquema de dos frentes por contrato nos permite cubrir más territorio en menos tiempo y hacer un trabajo más eficiente".

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Plan de conservación de rutas santafesinas

Los seis contratos y sus zonas de intervención se dividen en: Bacheo 1, que cubre las zonas de Reconquista y Vera con una inversión de más de 14.000 millones de pesos; Bacheo 2, con las zonas San Cristóbal y Tostado por casi 5.700 millones; Bacheo 3, la zona Rafaela por casi 6.900 millones; Bacheo 4, las zonas San Javier y La Capital por más de 8.500 millones; Bacheo 5, la zona El Trébol por más de 8.500 millones; y Bacheo 6, las zonas Rosario y Venado Tuerto por más de 7.000 millones de pesos.

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