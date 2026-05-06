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Timbúes realizó una jornada de revalorización de su patrimonio histórico, cultural y turístico

Con la presencia de la ministra de Cultura de la provincia, Susana Rueda, las autoridades intercambiaron ideas sobre políticas públicas

6 de mayo 2026 · 13:00hs
La ministra recorrió el circuito histórico de Timbúes

La ministra recorrió el circuito histórico de Timbúes, donde pudo conocer en profundidad los espacios más representativos de la identidad local.
Timbúes realizó una jornada de revalorización de su patrimonio histórico, cultural y turístico

Timbúes realizó una jornada de revalorización de su patrimonio histórico, cultural y turístico

Timbúes realizó una jornada de revalorización de su patrimonio histórico, cultural y turístico

Un repaso por las propuestas culturales, turísticas e históricas con las que cuenta la localidad de Timbúes fue el marco de una jornada orientada a fortalecer y revalorizar estos espacios y, al mismo tiempo, visibilizarlos para que la comunidad y los visitantes conozcan el patrimonio de la localidad.

La jornada estuvo organizada por la administración comunal con Antonio Fiorenza a la cabeza y contó con la presencia de la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda y la diputada provincial, Silvana Di Stefano.

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Patrimonio de Timbúes

Durante su estadía, la ministra recorrió el circuito histórico de Timbúes, donde pudo conocer en profundidad los espacios más representativos de la identidad local, así como las iniciativas que se vienen desarrollando desde las diferentes áreas de gobierno, para su preservación y puesta en valor.

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La comitiva también realizó un repaso de las propuestas culturales e históricas que se encuentran en marcha, además de intercambiar ideas para continuar impulsando políticas públicas que promuevan el acceso a la cultura y el fortalecimiento de la memoria colectiva.

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>>Leer más: Timbúes inauguró su Centro de Habilitación de Conductores

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