La vuelta a clases llega con descuentos y cuotas en productos escolares: cuáles son las promociones y fechas

Banco Nación lanzó su campaña "Vuelta al Cole" con reintegros y hasta 24 cuotas sin interés durante febrero. Los comercios adheridos a Beneficios La Capital

14 de febrero 2026 · 09:21hs
La campaña cuenta con rebajas en rubros como librerías

La campaña cuenta con rebajas en rubros como librerías, indumentaria y jugueterías

A pocos días del comienzo de las clases, los bancos y billeteras virtuales activaron promociones para aliviar el gasto de las familias en útiles, libros, indumentaria y tecnología. En este contexto, el Banco Nación presentó una nueva edición de su campaña “Vuelta al Cole”, con descuentos de hasta 30% y financiación en cuotas sin interés.

La propuesta rige durante febrero en fechas específicas y para acceder a los beneficios, los clientes deben: pagar con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación, utilizar la aplicación MODO BNA+ o la plataforma Tienda BNA+ y comprar en los comercios adheridos a la promoción.

La campaña contempla rebajas en rubros clave como librerías, indumentaria y jugueterías, con topes de reintegro y opciones de pago en cuotas sin interés.

A partir de esta iniciativa, la entidad busca acompañar el inicio del ciclo lectivo 2026 ofreciendo herramientas de financiación en un contexto de alta presión sobre el presupuesto familiar.

>> Leer más: Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Qué descuentos ofrece Banco Nación para la vuelta a clases

Por un lado, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero habrá un 20% de descuento en librerías, que incluye útiles escolares, artículos de arte, textos, papelería e insumos comerciales. Sumado a ello, también se dispondrá de 25% de descuento en indumentaria, que abarca ropa infantil, deportiva, escolar, uniformes y calzado.

Ambos beneficios cuentan con un tope de reintegro de $20.000 por transacción y permiten financiar en hasta 6 cuotas sin interés. Además, los clientes que acreditan su sueldo en el Banco Nación obtienen un 5% de descuento adicional, acumulable con las promociones vigentes.

Por otro lado, los sábados 14, 21 y 28 de febrero la entidad ofrece un 10% de descuento en librerías y jugueterías, con tope de reintegro de $10.000 por operación y la posibilidad de pagar en hasta 3 cuotas sin interés.

Otra de las alternativas se activa entre el 9 y el 13 de febrero en la Tienda BNA+. Durante ese período, los clientes pueden comprar productos en comercios adheridos con hasta 24 cuotas sin interés, siempre que utilicen tarjetas Visa o Mastercard emitidas por el banco y abonen a través de MODO BNA+.

En este canal, quienes cobran su salario en la entidad suman un 20% de descuento adicional, con un tope de $15.000 por persona. El banco acredita el reintegro de forma automática en la cuenta del titular, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Promociones escolares para suscriptores de Beneficios La Capital

Beneficios La Capital (BLC) da acceso a descuentos exclusivos en una amplia gama de rubros, como supermercados, combustible, tecnología, viajes, gastronomía, deportes, belleza, moda, y mucho más. Para acceder, únicamente es válido mediante la presentación de la tarjeta y el documento que acredite identidad.

Con respecto al ámbito escolar, la tarjeta de beneficios cuenta con múltiples comercios adheridos, tales como:

  • PENI (San Luis 1425): 20% de descuento con todos los medios de pago.
  • KROQUIS LIBRERÍA (Rioja 1247): 15% de descuento para pago contado efectivo.
  • PUERTO LIBRO (Corrientes 857 y Corrientes 551) : 10% de descuento con pago contado efectivo.
  • RAYUELA: 10% de descuento para pago contado efectivo todos los días.
  • HOMO SAPIENS (Sarmiento 825): 10% de descuento con pago contado efectivo.
