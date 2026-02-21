La Capital | La Región | clases

Previo al inicio de clases, se invirtieron 38 millones de pesos en obras en escuelas de Villa Gobernador Gálvez

Los fondos corresponden a programas provinciales y se utilizaron para diferentes trabajos en escuelas públicas y jardines de infantes

21 de febrero 2026 · 09:00hs
Antes de comenzar el ciclo lectivo 2026, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y el gobierno de la provincia de Santa Fe ya llevan invertidos 38.054.750 pesos.
A través del Fondo de Financiamiento Educativo y el Fondo de Asistencia Educativa, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez realizó diferentes obras en escuelas públicas y jardines de infantes de la ciudad. Entre ellos se realizaron cercos perimetrales, veredas, arreglos de baños, finalización de salones, conexiones a desagües.

“Realizamos diferentes obras como cercos perimetrales, veredas, arreglos de baños, finalización de salones, conexiones a desagües, entre otros trabajos en distintas escuelas públicas de la ciudad”, expresó Victoria Culasso, secretaria de Gobierno.

Al mismo tiempo, la funcionaria mencionó que “como ya es costumbre antes de iniciar cada año, mediante el FAE se ejecutan tareas de saneamiento, limpieza de tanques de agua, corte de césped, reparaciones de instalaciones eléctricas y plomería, entre otras acciones. Además, durante todo el año seguimos trabajando codo a codo con los directivos de los establecimientos de una forma participativa y acordando las labores a realizar”.

“Desde que inicio la gestión de Alberto Ricci estamos trabajando fuertemente con las escuelas y jardines de la ciudad, y estamos muy contentos con las labores que venimos realizando. Además de ejecutar obras, tenemos un excelente vínculo con las escuelas y jardines de la ciudad, ya que contamos con el programa ‘La Muni en tu escuela’, un abanico con más de 20 propuestas lúdicas y pedagógicas al que pueden acceder todas las instituciones educativas, públicas y privadas y de todos los niveles educativos”, agregó Culasso.

Obras realizadas en las escuelas

En la Escuela N° 124 “Isidro Aliau”, se llevaron adelante tareas de pintura en pasillos y escaleras con una inversión de 6.460.000 pesos. En la Escuela N° 1270 “Brigadier Estanislao López”, se finalizó un salón con trabajos de albañilería, electricidad y cielorraso; la inversión fue de 22.080.000 pesos. En la Escuela N° 515 “René Favaloro”, se está construyendo un cerco perimetral con una erogación de 13.970.000 pesos y en la N° 516 “Leticia Cossettini”, se realizó la obra de un pozo absorbente con un costo de 1.800.000 pesos.

También se construyó un pilar trifásico en el Jardín N° 322 y veredas que se sumaron al arreglo de baños en la Escuela N° 132 “Asamblea del año XIII”. En la Escuela N° 100 “José Ingenieros”, se realizaron canteros con ruedas en patio interior con contrapisos nuevos en varios sectores, nuevo de piso exterior en ingreso, arreglos de tapiales, colocación de basureros, arreglos de puertas de rejas en ingreso y comedor . Allí la inversión fue de 4.280.000 millones. También se hicieron conexiones nuevas de desagües de núcleos de baños de niños y niñas, con ejecución de cámaras de inspección, a pozo existente, mediante cañerías nuevas y anulación de cañerías rotas que no funcionaban en patio interno.

A través del Fondo de Asistencia Educativa se realizaron 30 intervenciones en diferentes establecimientos educativos durante el mes de enero, alcanzando una inversión de 4.345.750 pesos.

