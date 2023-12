UNR: 1.300 jóvenes se graduaron en la Escuela de Oficios

La escuela nació hace tres años con la intención de tender un puente entre la formación universitaria y el mundo del trabajo. La oferta académica se divide en ocho grandes ramas: tecnología, salud y servicios, construcción, oficios digitales, comunicación y gestión cultural, administración y gestión y negocios. Todos los cursos son gratuitos y algunos no exigen contar con el nivel secundario para anotarse.

unr escuela oficios 2.jpg

El objetivo de la Escuela de Oficios es brindar herramientas de formación socio-laboral a partir de ciclos cortos de capacitación que generen habilidades y destrezas para la inserción laboral en las más diversas áreas, independientemente del nivel de escolaridad alcanzado por las personas que se inscriban.

El rector destacó que durante estos primeros tres años de funcionamiento, la Escuela de Oficios de la UNR ya se recibieron más de 10 mil personas. “Estos años tuvimos financiamiento que complementó los recursos que destinamos desde nuestra Universidad, lo que nos permitió llegar con los cursos que realizamos hasta aquí. La Municipalidad de Rosario nos permitió establecer un vínculo muy activo para multiplicar la propuesta de formación y establecer ese puente con las necesidades del sector productivo. Lo mismo sucedió con otros municipios y comunas del centro – sur de la Provincia de Santa Fe, como así también, con otras organizaciones e instituciones”.

Durante la última sesión del Consejo Superior, se aprobó por unanimidad la creación del Centro Universitario de Formación Profesional “Escuela de Oficios”. Este nuevo rango le permitirá al dispositivo, que puso en funcionamiento la Universidad por primera vez en 2021, contar con una mayor jerarquía y abordar el funcionamiento de más propuestas de formación. “Vamos a seguir profundizando las propuestas, abriendo nuevos cursos, garantizando aún más la Escuela de Oficios”.

El Rector subrayó que la Universidad tiene un potencial muy grande y que era necesario correrse de la zona de confort con un doble objetivo: hacer que puedan llegar cada día quienes todavía hoy no llegan a la Universidad y hacer presente a la UNR ahí dónde aún no lo está. “Hay que asimilar que hoy hay otras formas de transitar y habitar la Universidad Pública, las cuales no necesariamente se vinculan a las formas que tradicionalmente conocíamos”.

Los cursos se dictan en distintos espacios de la UNR, así como en instituciones ubicadas en diferentes espacios de la ciudad y la región facilitando el acceso a la Universidad de las personas que viven más alejadas de los centros universitarios. Los mismos fueron realizados en conjunto por distintas unidades académicas de la UNR y organizaciones sociales y productivas de la ciudad.

Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).jpg La Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ofrece cursos de formación en oficios digitales.

La responsable del Área de Extensión y Territorio, Ianara Hummel, resaltó el trabajo en conjunto y valoró la gran respuesta que tiene este dispositivo. “Sinceramente ver este espacio lleno de nuevos graduados nos enorgullece como Universidad. Para nosotros son 1.300 oportunidades que se abren en este momento, pero el camino no termina acá, sino que se sigue en el fortalecimiento de una herramienta tan importante como lo es la Escuela de Oficios”.

Un puente al mundo del trabajo

“Quiero agradecer a la UNR por poner en marcha esta propuesta. Cada uno de estos cursos fue pensado para brindar herramientas e instrumentos en la formación laboral. Con esto buscamos que cada uno de los que pasan por estos espacios tengan mejores posibilidades en el día de mañana, como también contagiar el espíritu de la Universidad Pública”, contó Juan Manuel, docente de uno de los más de 45 cursos que se desarrollaron durante el segundo cuatrimestre.

“Para mí esta oportunidad fue muy importante, porque tomé el curso de Agroindustria y fue un puente para que hoy yo esté inscripta a la Facultad de Ciencias Agrarias. Me posibilitó soñar con una carrera”, explicó Yamila, flamante graduada de la Escuela de Oficios.

Milena, quien participó como estudiante en dos cursos distintos, comentó cómo la Escuela de Oficios le abrió las puertas al mundo laboral. “El primero que realicé fue el de Auxiliar Administrativo Contable y gracias a eso hoy estoy trabajando en blanco en una empresa local. Durante la entrevista laboral, vieron que había realizado el curso en la UNR y creo que eso fue un diferencial. No tengo más que palabras de agradecimiento para la Universidad”.

Javier, Ingeniero Electrónico y docente del curso de Programación PLC (Control Lógico Programable), resaltó que “la experiencia fue magnífica” y reconoció que la propuesta era necesaria para vincular la Universidad con el territorio. “Nuestros estudiantes eran muy heterogéneos, fue un verdadero desafío para los docentes, y gracias a los recursos con los que contamos buscamos que las y los estudiantes se sientan motivados para poder mejorar su standard laboral o que sirvan como un trampolín para encontrar un nuevo trabajo”.