Universidades en riesgo: volverán a presentar el proyecto de ley de financiamiento

En medio de la creciente preocupación por la situación presupuestaria de las universidades públicas y las jornadas de lucha en distintos puntos del país, rectores, gremios, estudiantes, docentes y no d ocentes volverán a insistir con un proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento del sistema universitario nacional. El objetivo es que la norma garantice el presupuesto para las casas de altos estudios y se actualicen los salarios de docentes y no docentes. La presentación tiene fecha probable para la semana que viene .

" Vamos a presentar el nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario, similar al que se aprobó y finalmente se vetó. Esperemos que esta vez los diputados y senadores estén a la altura de la circunstancia. No como el año pasado", anticipó Federico Gayoso , referente de Coad en Carlito y Monumento , el programa matutino de Brindis TV . Mientras siguen las medidas de fuerza, los gremios trabajan en darle forma al proyecto desde Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el objetivo de lograr el consenso mayoritario de la comunidad académica.

Según trascendió, la posición de Casa Rosada sigue siendo la misma. Aseguran qu e no permitirán la sanción de ningún proyecto que ponga en jaque el equilibrio fiscal. Por lo que esta nueva presentación también corre riesgos. De acuerdo a la Oficina de Presupuesto, la ley universitaria vetada implica un impacto fiscal del 0,14 por ciento del PBI .

La mayor emergencia presupuestaria está vinculada con los salarios docentes. Este martes se cumple la segunda jornada del paro de 48 horas, una medida de fuerza que lanzada por el gremio en el marco de un plan de lucha nacional en reclamo de una recomposición salarial. El aumento salarial del 1,3% otorgado por el gobierno nacional fue considerado insuficiente y se inició un plan de lucha.

Gayoso advirtió que la caída en el poder adquisitivo de los docentes es estrepitosa. Señaló que los docentes universitarios "tienen el salario más bajo de los últimos 40 años" y que "más del 50% está por debajo de la línea de pobreza".

Además, alertó que son muchos los profesionales que "abandonan la docencia y se vuelcan a ejercer sus profesiones de base" ante los malos salarios. En este marco, también planteó que muchos cargos docentes empiezan a quedar vacantes y calificó de alarmante el futuro de la formación de los estudiantes.

¿Por qué hay paro en la UNR?

La medida de fuerza de los profesores universitarios fue votada mayoritariamente por los afiliados, y se enmarca en una semana de protesta impulsada a nivel nacional por Conadu y Conadu Histórica, las dos federaciones nacionales de docentes.

"Rompamos el techo salarial", fue la frase que lanzaron desde la Coad a la hora de lanzar la huelga en la UNR. A fines de abril, el gremio también hizo un paro de 48 horas en rechazo a la decisión del gobierno de establecer un tope de actualización de haberes. Coad denunció que el ajuste del gobierno nacional impactó de manera “particularmente brutal” en los salarios del sector universitario, al punto que “en un año se perdió el equivalente a cuatro sueldos y medio”.

Según fuentes del sindicato, la última suba determinó las siguientes garantías salariales por categoría:

Dedicaciones exclusivas: $1.000.000

Dedicaciones semiexclusivas: $500.000

Dedicaciones simples: $250.000

Coad planteó que este cambio implica una "recomposición significativa, aunque insuficiente" en cuanto al impacto sobre el bolsillo quienes se encuentran en la base de la pirámide de ingresos. Por otra parte, advirtieron que las actualizaciones son la expresión de una "política de miseria", ya que un jefe de trabajos prácticos (JTP) necesita 7 años de antigüedad en el cargo para superar el piso, mientras que un ayudante de primera lo logra después de 15 años de actividad.

Medida de fuerza de los no docentes

Tras el paro de la Coad, las clases en la UNR volverán a la normalidad este miércoles. Sin embargo, la Asociación del Personal de la Universidad de Rosario (Apur) confirmó que el próximo viernes 23 de mayo efectuarán un paro de 24 horas para reclamar "una actualización salarial que recomponga el poder adquisitivo de los trabajadores".

Así lo comunicó el secretario general de Apur, Miguel Roldán, quien advirtió que las dificultades del sector universitario no paran de profundizar a medida que pasa el tiempo. “En el primer cuatrimestre la inflación real rondó entre el 11,4 y el 11,6%. A nosotros nos dieron 1,3% las tres veces que otorgaron algo. Ahora faltaría una nueva negociación, pero no aparece ningún contacto, por eso es que surge el paro. No nos llamaron más”, cuestionó Roldán.

El referente gremial de los nodocentes rosarinos explicó que, a raíz de la escalada inflacionaria y las escasas actualizaciones efectuadas por el gobierno de Javier Milei, arrastran una pérdida salarial que llega al 70%.

“Hoy tendríamos que estar ganando un 70% más de lo que estamos percibiendo. Así que el 23 de mayo se va a efectuar un paro de 24 horas en todo el ámbito nacional, sin concurrencia a los lugares de trabajo”, subrayó.

Paro en la UTN

Por su parte, desde la seccional local de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut) confirmó un paro de 24 horas para el próximo viernes 23 de mayo. Desde el sindicato advierten una pérdida del poder adquisitivo de los salarios de un 80%. De la medida de fuerza será en conjunto con el gremio de los no docentes (Aputn).

"De esta manera se concluirá con una semana de visibilidad y protesta en las universidades de todo el país, lo cual incluirá asambleas, volanteadas, clases públicas, afiches, banners y radios abiertas", señalaron desde la Fagdut.

Eduardo Marostica, presidente del gremio docente de la Tecnológica de Rosario, dijo que se continúa reclamando "paritarias sensatas y un reajuste significativo de los salarios, ya que la pérdida desde que asumió este gobierno se calcula en un 80%".

"Es una acción a nivel nacional en rechazo a la política del gobierno nacional de querer hacer desaparecer a la universidad pública. Vemos un desfinanciamiento del sistema educativo de ciencia y técnica y existe una situación de asfixia presupuestaria al igual que el sistema de becas", agregó Marostica.