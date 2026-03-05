Se abrió la inscripción para las Becas Manuel Belgrano: plazo cupos y las carreras habilitadas

Este programa otorga un esfuerzo económico a los jóvenes de menores ingresos para el estudio de diversas disciplinas. Cuándo se conocerán los resultados

A través de la resolución 114/2026 de la Secretaría de Educación publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional estableció el nuevo esquema para el Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano . Este plan económico está orientado a aquellos estudiantes que realicen una tecnicatura o carrera universitaria vinculadas al desarrollo económico y productivo del país.

El Ministerio de Capital Humano abrió la inscripción para este año, aunque los plazos límites son diferentes entre aquellos que desean renovarlo y los que quieren aplicar por primera vez. El objetivo del programa es garantizar el acceso, permanencia y egreso a jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos, quienes deben cumplir con ciertos requisitos.

El Reglamento General establece los criterios académicos obligatorios, límites de permanencia en el programa, un esquema de distribución de cupos por universidad y mecanismos destinados al control y verificación académica.

El encargado de gestionar los pagos y el cruce de datos socioecónomicos será Ansés. Además, l a Subsecretaría de Políticas Universitarias gestionará el seguimiento académico.

Para esta edición, se otorgarán 36.000 cupos. En primer lugar, se asignarán a los renovantes, para luego distribuir las vacantes restantes entre los nuevos inscriptos hasta llegar al límite de plazas.

Cuánto pagan las Becas Manuel Belgrano 2026

El monto mensual se define en cada convocatoria y equivale a la remuneración bruta de una ayudantía de segunda simple. Para 2026, el Gobierno informó que el valor mensual será de $81.685.

La beca dura 12 meses consecutivos. En caso de liberarse vacantes y asignarse beneficios desde lista de espera, el pago puede reducirse a 6 meses. El depósito se realiza mediante transferencia bancaria en una cuenta a nombre del estudiante. Un dato a tener en cuenta es que este programa no es compatible con las Becas YPF.

Los resultados para los renovantes serán informados individualmente a fines de marzo, mientras que los nuevos inscriptos lo sabrán en mayo. La aprobación será comunicada en el apartado "Mi beca", dentro de la opción "Estado de mi solicitud".

Requisitos y plazos de inscripción

El programa apunta a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y científico del país. La inscripción se realiza desde la plataforma del programa, donde se debe ingresar con el usuario y contraseña de Mi Argentina.

Según el reglamento, pueden postularse:

Argentinos nativos o naturalizados.

Jóvenes de entre 17 y 30 años.

Estudiantes regulares de universidades públicas nacionales o provinciales.

Alumnos de carreras estratégicas definidas en cada convocatoria.

Integrantes de grupos familiares con ingresos menores a seis Salarios Mínimos Vitales y Móviles (actualmente $2.114.400).

Las carreras estratégicas habilitadas en este plan están vinculadas a las siguientes áreas: ingeniería, energía, minería, informática, alimentos, ambiente y otras áreas científicas y técnicas.

Por otro lado, los renovantes tendrán tiempo hasta el 20 de marzo, mientras que para los nuevos inscriptos será desde el 16 de marzo al 3 de abril.

Quiénes quedan excluidos

No podrán acceder a las Becas Manuel Belgrano 2026 quienes:

Finalizaron una carrera de grado

Poseen título de pregrado (salvo excepciones)

Adeudan únicamente finales, tesis o prácticas

Superan en dos años o más la duración teórica de la carrera

Fueron dados de baja por incumplimientos graves en convocatorias anteriores

Los requisitos académicos

El reglamento distingue entre nuevos inscriptos y quienes ya reciben la beca. En el caso de los nuevos postulantes, es necesario ingresar o cursar una carrera habilitada y mantener condición de estudiante regular. Los estudiantes avanzados tienen que aprobar dos materias cuatrimestrales como mínimo o una materia de régimen anual en el ciclo lectivo previo a la Convocatoria.

Por el otro lado, los renovantes por primera vez deben aprobar la mitad de las materias del plan académico. Luego, las subsiguientes renovaciones deben contar con el 67% aprobado.

Además, todos deben cumplir con la "Doble Certificación": inscribirse y/o aprobar al menos una materia durante el año de la convocatoria. La universidad verifica este requisito en septiembre.