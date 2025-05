Paro universitario: cómo siguen las medidas de fuerza en la UNR y en la UTN

Este martes se cumple la segunda jornada de huelga docente en la UNR. El viernes no habrá clases en la Tecnológica de Rosario y habrá además paro de no docentes en la UNR

En el marco del paro, este martes 20 de mayo a las 14.30 se realizará en la Facultad de Derecho (Córdoba y Moreno) la charla "Créditos universitarios: ¿eso con qué se come?", a cargo de Flavia Dezzutto (decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba).

"Rompamos el techo salarial", fue la frase que lanzaron desde la Coad a la hora de lanzar la huelga en la UNR. A fines de abril, el gremio también hizo un paro de 48 horas en rechazo a la decisión del gobierno de establecer un tope de actualización de haberes. Coad denunció que el ajuste del gobierno nacional impactó de manera “particularmente brutal” en los salarios del sector universitario, al punto que “en un año se perdió el equivalente a cuatro sueldos y medio”.

Según fuentes del sindicato, la última suba determinó las siguientes garantías salariales por categoría:

Dedicaciones exclusivas: $1.000.000

Dedicaciones semiexclusivas: $500.000

Dedicaciones simples: $250.000

Coad planteó que este cambio implica una "recomposición significativa, aunque insuficiente" en cuanto al impacto sobre el bolsillo quienes se encuentran en la base de la pirámide de ingresos. Por otra parte, advirtieron que las actualizaciones son la expresión de una "política de miseria", ya que un jefe de trabajos prácticos (JTP) necesita 7 años de antigüedad en el cargo para superar el piso, mientras que un ayudante de primera lo logra después de 15 años de actividad.

2023-04-13 coad 67596349.jpg Coad reclama un aumento salarial en sintonía con el índice de inflación de los últimos meses.

Medida de fuerza de los no docentes

Tras el paro de la Coad, las clases en la UNR volverán a la normalidad este miércoles. Sin embargo, la Asociación del Personal de la Universidad de Rosario (Apur) confirmó que el próximo viernes 23 de mayo efectuarán un paro de 24 horas para reclamar "una actualización salarial que recomponga el poder adquisitivo de los trabajadores".

Así lo comunicó el secretario general de Apur, Miguel Roldán, quien advirtió que las dificultades del sector universitario no paran de profundizar a medida que pasa el tiempo. “En el primer cuatrimestre la inflación real rondó entre el 11,4 y el 11,6%. A nosotros nos dieron 1,3% las tres veces que otorgaron algo. Ahora faltaría una nueva negociación, pero no aparece ningún contacto, por eso es que surge el paro. No nos llamaron más”, cuestionó Roldán.

El referente gremial de los nodocentes rosarinos explicó que, a raíz de la escalada inflacionaria y las escasas actualizaciones efectuadas por el gobierno de Javier Milei, arrastran una pérdida salarial que llega al 70%.

“Hoy tendríamos que estar ganando un 70% más de lo que estamos percibiendo. Así que el 23 de mayo se va a efectuar un paro de 24 horas en todo el ámbito nacional, sin concurrencia a los lugares de trabajo”, subrayó.

apur.jpg

Paro en la UTN

Por su parte, desde la seccional local de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut) confirmó un paro de 24 horas para el próximo viernes 23 de mayo. Desde el sindicato advierten una pérdida del poder adquisitivo de los salarios de un 80%. De la medida de fuerza será en conjunto con el gremio de los no docentes (Aputn).

"De esta manera se concluirá con una semana de visibilidad y protesta en las universidades de todo el país, lo cual incluirá asambleas, volanteadas, clases públicas, afiches, banners y radios abiertas", señalaron desde la Fagdut.

utn.jpg

Eduardo Marostica, presidente del gremio docente de la Tecnológica de Rosario, dijo que se continúa reclamando "paritarias sensatas y un reajuste significativo de los salarios, ya que la pérdida desde que asumió este gobierno se calcula en un 80%".

"Es una acción a nivel nacional en rechazo a la política del gobierno nacional de querer hacer desaparecer a la universidad pública. Vemos un desfinanciamiento del sistema educativo de ciencia y técnica y existe una situación de asfixia presupuestaria al igual que el sistema de becas", agregó Marostica.