La Capital | Información General | becas

Becas Manuel Belgrano 2026: quiénes pueden inscribirse, los requisitos y montos

Capital Humano aprobó el nuevo reglamento del programa. La beca ronda los $81.000 mensuales y apunta a carreras estratégicas

2 de marzo 2026 · 14:07hs
Becas Estratégicas Manuel Belgrano: cuáles son los requisitos y cómo anotarse

Becas Estratégicas Manuel Belgrano: cuáles son los requisitos y cómo anotarse

El gobierno nacional aprobó un nuevo marco regulatorio para el Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y definió el esquema que regirá en la convocatoria 2026. La medida se formalizó mediante la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Educación, publicada el 2 de marzo en el Boletín Oficial.

El Ministerio de Capital Humano aún no informó la fecha exacta de apertura de la inscripción para este año vigente, aunque anticipó que abrirá un nuevo ciclo en las próximas semanas. El objetivo del programa es garantizar el acceso, permanencia y egreso de estudiantes de bajos ingresos, además de formar profesionales en áreas prioritarias para el desarrollo nacional y regional.

La norma no determina montos ni cupos, ya que esos valores se definirán en cada convocatoria según la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, el Reglamento General establece los criterios académicos obligatorios, límites de permanencia en el programa, un esquema de distribución de cupos por universidad y mecanismos destinados al control y verificación académica.

La Subsecretaría de Políticas Universitarias gestionará el seguimiento académico, mientras que Ansés canalizará los pagos y realizará el cruce de datos socioeconómicos.

Cuánto pagan las Becas Manuel Belgrano 2026

El monto mensual se define en cada convocatoria y equivale a la remuneración bruta de una ayudantía de segunda simple.

En 2025, el valor mensual alcanzó los $81.685. Para 2026, el Gobierno aún no confirmó la cifra actualizada.

La beca dura 12 meses consecutivos. En caso de liberarse vacantes y asignarse beneficios desde lista de espera, el pago puede reducirse a 6 meses. El depósito se realiza mediante transferencia bancaria en una cuenta a nombre del estudiante.

Quiénes pueden inscribirse

El programa apunta a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y científico del país.

Según el reglamento, pueden postularse:

  • Argentinos nativos o naturalizados.
  • Jóvenes de entre 17 y 30 años.
  • Estudiantes regulares de universidades públicas nacionales o provinciales.
  • Alumnos de carreras estratégicas definidas en cada convocatoria.
  • Integrantes de grupos familiares con ingresos menores a seis Salarios Mínimos Vitales y Móviles (actualmente $2.114.400).

Las carreras habilitadas se publicarán en la convocatoria oficial. En ediciones anteriores incluyeron ingeniería, energía, minería, informática, alimentos, ambiente y otras áreas científicas y técnicas.

Los requisitos académicos

El reglamento distingue entre nuevos inscriptos y quienes ya reciben la beca. En el caso de los nuevos postulantes, es necesario ingresar o cursar una carrera habilitada y mantener condición de estudiante regular.

Por el otro lado, los renovantes deben continuar en la carrera declarada, aprobar un porcentaje mínimo de materias, no superar tres convocatorias en pregrado y cinco en grado y participar en actividades formativas si lo exigen las Bases y Condiciones.

Además, todos deben cumplir con la "Doble Certificación": inscribirse y/o aprobar al menos una materia durante el año de la convocatoria. La universidad verifica este requisito en septiembre.

Quiénes quedan excluidos

No podrán acceder a las Becas Manuel Belgrano 2026 quienes:

  • Finalizaron una carrera de grado
  • Poseen título de pregrado (salvo excepciones)
  • Adeudan únicamente finales, tesis o prácticas
  • Superan en dos años o más la duración teórica de la carrera
  • Fueron dados de baja por incumplimientos graves en convocatorias anteriores
