Un herido en dos choques casi en simultáneo en la misma zona de Circunvalación Sucedió a la altura de Mendoza. Primero colisionaron un camión y un auto. Minutos después, otro vehículo impactó a un móvil policial afectado al desvío de tránsito 5 de noviembre 2026 · 07:35hs

Foto: Policía de Santa Fe. Así quedó uno de los vehículos en uno de los choques en Circunvalación y Mendoza

Dos choques casi simultáneos se produjeron en los primeros minutos de este jueves en Circunvalación y Mendoza, en la zona oeste de Rosario. El primero fue entre un camión y un automóvil, que dejó como saldo una persona herida de gravedad.

El segundo sucedió minutos después de la 1, cuando un móvil policial que había sido dispuesto en el lugar como parte del operativo de tránsito en torno al primer siniestro fue embestido por un auto particular, pero en este caso no hubo heridos.

Según fuentes oficiales, el siniestro vial sucedió alrededor de la 1.20. Todo comenzó cuando colisionaron un Chevrolet Corsa y un camión Mercedes Benz.

Cuál fue el saldo del choque en Circunvalación Como consecuencia del impacto, el automovilista sufrió politraumatismos y tuvo que ser atendido por personal del Sistema Integrado de Emergencias (Sies).

>> Leer más: Un choque múltiple en avenida Circunvalación provocó importantes demoras este jueves Los voceros indicaron que en el momento que la policía realizaba un corte de tránsito para preservar la escena del choque, otro automóvil Volkswagen Suran, conducido por un hombre de 33 años, impactó contra uno de los móviles policiales. Según la información oficial no hubo heridos y las actuaciones por el siniestro vial quedaron radicadas en la seccional 12ª.