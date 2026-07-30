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Qué se sabe sobre la llegada masiva de migrantes de Marruecos a España

La ciudad de Ceuta solicitó al gobierno español que declare la emergencia nacional y despliegue al Ejército tras el arribo irregular de miles de marroquíes

30 de julio 2026 · 13:46hs
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Imagen del ingreso de miles de marroquíes a Ceuta por vía marítima

Imagen del ingreso de miles de marroquíes a Ceuta por vía marítima

La ciudad autónoma de Ceuta pidió al gobierno de España el cierre inmediato de la frontera con Marruecos, la declaración de la emergencia nacional y el despliegue del Ejército ante la llegada masiva de migrantes que, según las autoridades locales, desbordó la capacidad de respuesta del enclave español ubicado en el norte de África.

Durante los últimos días, miles de personas cruzaron desde el país africano hacia Ceuta, muchas de ellas a nado o por distintos sectores del perímetro fronterizo. De acuerdo con la agencia EFE, miles de jóvenes marroquíes se concentraron en las inmediaciones de la frontera entre Castillejos y Ceuta con la intención de ingresar al territorio español.

Según los reportes, la movilización comenzó antes del mediodía y grupos de personas llegaron caminando, en motocicletas y en automóviles desde distintos puntos de Marruecos. En medio de una escasa presencia policial, cientos lograron superar la valla fronteriza.

Otros migrantes intentaron ingresar por las colinas cercanas, el espigón del Tarajal o lanzándose al mar para rodear la frontera. Entre ellos había familias, mujeres y menores de edad.

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Ceuta pidió declarar la emergencia nacional

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, afirmó que la situación alcanzó niveles sin precedentes y solicitó al Gobierno de Pedro Sánchez medidas extraordinarias.

Según explicó, en apenas cinco días ingresó un número de migrantes equivalente a cerca del 2% de la población de Ceuta, que cuenta con poco más de 83.000 habitantes.

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social", afirmó Vivas durante una entrevista con la televisión pública española TVE.

El mandatario local agregó que en los últimos días llegaron por vía marítima más de 1.500 migrantes, con un promedio cercano a 200 personas por día, lo que provocó el colapso de los centros de acogida.

El pedido de declarar la emergencia nacional recibió el respaldo del resto de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea de Ceuta, que además reclamaron el despliegue del Ejército para colaborar en el control de la frontera.

Qué respondió el gobierno de España

El Ministerio del Interior aseguró que el Ejecutivo trabaja de manera coordinada con las autoridades marroquíes para contener la situación y acelerar la devolución de quienes ingresaron de forma irregular.

En un comunicado, la cartera destacó "la ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria", y atribuyó las entradas masivas a la acción de redes dedicadas al tráfico de personas.

Además, informó que ambos países implementarán medidas para facilitar "lo antes posible" la entrega a Marruecos de las personas que ingresaron ilegalmente en Ceuta.

Mientras tanto, la Guardia Civil reforzó los controles, cerró los accesos a la frontera y desvió el tránsito para evitar nuevos incidentes y garantizar la circulación de quienes cruzan la aduana de manera legal.

Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo ya movilizó recursos para enfrentar la crisis.

"El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", expresó.

La llegada masiva de migrantes reavivó la tensión en uno de los principales puntos de acceso a la Unión Europea desde el norte de África.

Hasta mediados de julio, las autoridades españolas no habían registrado ingresos de migrantes por vía marítima durante 2026. Sin embargo, el fuerte incremento de los cruces durante los últimos días modificó por completo el escenario y obligó al Gobierno central y a las autoridades locales a coordinar nuevas medidas para contener la crisis.

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