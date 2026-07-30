Central compró a un lateral que puede jugar por las dos bandas: es su quinto refuerzo

El club adquirió el pase del futbolista por 1.600.000 dólares, aunque todavía no lo hizo oficial. Llega, hace la revisión médica y firma contrato

Central ya tiene a su quinto refuerzo: Braian Aguirre llegará a Rosario procedente de Porto Alegre, hará la revisión médica y firmará su contrato. El club pagará por él 1.600.000 dólares y sólo falta que lo comunique oficialmente.

Aguirre es un marcador lateral que se formó y jugó en la primera de Lanús y desde hace algunas temporadas estaba en Inter de Porto Alegre. Si bien es derecho, también puede jugar por la izquierda. Esta cualidad es la que sedujo a quienes buscan reforzar el plantel canalla.

La posibilidad de que Aguirre viniera a Central comenzó a hacerse pública hace algunos días y el miércoles hubo un dato que la reforzó: Inter debía enfrentar a Flamengo por el Brasileirao y el futbolista, que venía jugando, no fue incluido en la convocatoria. De hecho, no jugó ante el Mengao.

En Porto Alegre el pase se dabe por hecho hace por lo menos desde hace un par de días, pero en Rosario todavía no es oficial: seguramente el club esperará a que el jugador pase la revisión médica y estampe su firma en el contrato para comunicarlo y hacerlo oficial.

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Central todavía no lo comunicó

La información extraoficial es que el jugador firmará un vínculo con el club de Arroyito por tres años. En cambio, lo que ya está confirmado es que Central adquirió su pase a cambio de 1.600.000 dólares.

Aguirre viene a tratar de suplir la ausencia del paraguayo Enzo Giménez, quien podía jugar como lateral derecho y también como volante por ese mismo sector. El plus, en el caso del ex-Lanús, es que también puede jugar con pierna cambiada, es decir por el lateral izquierdo.

El lateral es el quinto refuerzo canalla. Hasta ahora Central había incorporado durante el presente mercado de pases al zaguero Sebastián Zaracho, el arquero Axel Werner, el volante Franco Cervi y el delantero Tomás Badaloni. Este último fue titular ante Belgrano y Racing, y Cervi ingresó un rato en el segundo partido. El paraguayo y el arquero repatriado todavía no jugaron.