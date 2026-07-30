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Tras el error que lo dejó libre, dictan la prisión preventiva del padre de Sofía Delgado por "desobediencia"

Acusado de abusar sexualmente de la joven de San Lorenzo víctima de femicidio, estará bajo arresto sesenta días por violar una restricción judicial. Afronta un pedido de 16 años de prisión

30 de julio 2026 · 18:28hs
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Sofía Delgado estuvo desaparecida dos semanas hata que su cuerpo fue hallado en un camino rural de Ricardone. Tras el femicidio

Sofía Delgado estuvo desaparecida dos semanas hata que su cuerpo fue hallado en un camino rural de Ricardone. Tras el femicidio, su padre fue acusado por abusos cometidos en años previos.

Tras la polémica liberación del padre de Sofía Delgado, acusado de abusar sexualmente de la joven durante años previos a que fuera víctima de un femicidio, un juez dispuso la prisión preventiva por sesenta días en el marco de una causa por desobediencia de una orden judicial. De este delito fue acusado el hombre de 51 años luego de que, a causa de un error o dilación en el trámite del caso, se omitiera prorrogar su arresto en la causa por las violaciones sistemáticas a las que fueron sometidas Sofía y su hermana menor durante su infancia. Por esas conductas afronta un pedido reciente a 16 años de prisión.

La medida de detención por un nuevo delito se dispuso tras la conmoción que causó en la familia de las víctimas y en el ámbito judicial de San Lorenzo la noticia de la liberación de Esteban Delgado. Esto ocurrió el 2 de julio pasado al vencer el plazo de detención preventiva que había impuesto en el caso un camarista penal. Como la Fiscalía omitió requerir la prórroga de esa medida, el juez Ariel Cattáneo ordenó la libertad del acusado.

>>Leer más: Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo

Sucedió en medio de una reestructuración de causas por la que el fiscal original del caso, Maximiliano Nicosia Herrero, remitió el legajo en junio al área de delitos sexuales. Recayó en el fiscal Javier Paz. "Las víctimas son ajenas a esas reorganizaciones. Habrá responsabilidades sobre esta cuestión”, planteó en medio de la controversia el abogado querellante Gabriel Filippini. Tras la polémica, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió una investigación interna para deslindar responsabilidades. En ese contexto, el viernes pasado volvieron a detener a Delgado por desobediencia judicial.

Desobediencia judicial

Se le achacó una “desobediencia a una prohibición de acercamiento” que había fijado por el Tribunal de Familia de San Lorenzo el 22 de noviembre de 2014, cuando se le impidió residir en cercanías de la menor de las víctimas y su familia. Sofía había sido hallada asesinada siete días antes.

El fiscal Paz le endilgó ahora a Delgado haber circulado el día posterior a su liberación, el 3 julio pasado a las 13, por la zona de Alberdi y Mateo Gálves, a unos 300 metros de donde vive la chica. La querella planteó que en ese lugar del norte sanlorencino es donde el acusado había fijado domicilio legal, lo que generó complicaciones a la familia.

Así, el juez Cattáneo le dictó la prisión preventiva por un nuevo delito, en un legajo conectado al principal. Será por un lapso de sesenta días pero con "prórroga automática en caso de ampliación de la acusación", según indicó el MPA. En la causa por los abusos el fiscal presentó su acusación el 8 de julio pasado. Solicitó 16 años de prisión efectiva para Delgado por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido por un ascendiente contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente. Esto, en concurso con corrupción de menores.

Delgado fue implicado por los abusos tras el femicidio de Sofía, asesinada a los 20 años en un galpón de Puerto San Martín. Por el crimen están imputados su novio y otras cuatro personas. El caso motivó que se activara una causa conexa por los delitos sexuales cometidos contra la joven y su hermana cuando eran menores de edad. En el caso de Sofía, cuando tenía entre 10 y 14 años. La otra niña fue abusada alrededor de cuatro años, hasta cumplir 13. La evidencia reunida hasta el momento indica que la conducta era reiterada y sistemática.

>> Leer más: Por un error judicial, liberaron a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos hijas

Un "objeto descartable"

Sofía Delgado estuvo desaparecida dos semanas. Fue vista por última vez la noche del 30 de octubre de 2024, cuando salió de su casa en San Lorenzo para ir a un quiosco. Su cuerpo apareció en un camino rural de Ricardone en la madrugada del 15 de noviembre. La investigación del femicidio determinó que la noche de su desaparición la pasó a buscar en un auto Peugeot 308 gris oscuro Alejandro Bevilacqua, de 35 años, con quien tenía una relación sentimental previa.

Fue llevada a un taller de Puerto General San Martín donde fue asesinada por asfixia mecánica. Dieciséis días después su cuerpo apareció en un camino rural cerca de Ricardone, con ataduras en pies y manos y envuelta en un aislante térmico. Hay en total cinco personas acusadas por el crimen, que se considera un homicidio calificado por ser cometido entre más de doss personas: otros dos hombres implicados como coautores y dos mujeres sospechadas de encubrimiento

Se presume que fue asesinada en un contexto violento en el que fue usada como objeto al considerarla “descartable”. En los chats de los acusados se encontraron menciones a un sacrificio y referencias a Sofía como “una chica a la que nadie iba a reclamar porque no tenía madre”. También se encontró intercambio de material pornográfico con imágenes de mujeres desnudas y amordazadas.

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