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Infantino prometió muchos millones a la confederación que acepte el Fifa Forward Enterprise

Según el titular de la entidad, ahora percibirían 20 millones de dólares, mucho más de los ocho anuales que reciben las confederaciones actualmente

31 de julio 2026 · 10:31hs
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Antes de que me eligieran presidente

"Antes de que me eligieran presidente, la cantidad era de 250.000 dólares por año, o 1 millón por ciclo (cada 4 años)", dijo Infantino.

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), Gianni Infantino, brindó detalles del crecimiento económico que tendrá tanto la entidad como las confederaciones de fútbol que apoyen el proyecto FIFA Forward Enterprise. El titular de la casa madre del fútbol garantizó un aumento significativo, con un monto de 20 millones de dólares. Este dinero será transferido a partir de enero de 2027 a cada una de las confederaciones que apoye de inmediato la iniciativa de integrar inversionistas privados en la Copa del Mundo.

Infantino publicó un video en el cual explica el incremento que fue sucediendo desde su mandato y cuánto puede seguir en alza en los próximos 10 años: "Antes de que me eligieran presidente, la cantidad era de 250.000 dólares por año, o un millón por ciclo (cada 4 años), pero si todos los miembros de la Fifa seguimos logrando el crecimiento de 150%".

A su vez, afirmó que cada cuatro años el monto tendrá un aumento significativo: de 2027 a 2030 será de 20 M; desde 2031 a 2034, 22 M; desde 2035 a 2039, 24 M.

Infantino espera respuestas

Además, Infantino señaló que es una "decisión importante" pero que "queda en las manos de las entidades", sumado a lo que soliciten sin obligación se les concederán otros 20 millones de dólares a través del nuevo programa Fifa Fast Forward.

>>Leer más: El descargo de Gianni Infantino por las críticas y teorías conspirativas sobre el Mundial 2026

Pero también aclaro qué pasará si no se unen al proyecto: "Si la mayoría decide que no es el camino correcto, el programa seguirá con lo planificado, repartiendo los 10.000.000 por cada miembro de la Fifa previsto por cada ciclo".

Esta explicación se debe a la pronunciación en contra de la Uefa, Concacaf y la AFC sobre esta iniciativa, en la cual pretenden ingresar inversionistas privados en la Copa del Mundo.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol volvió a pronunciarse en contra de la iniciativa de la Federación Internacional de Fútbol Asociado de integrar inversionistas privados en la Copa del Mundo.

La entidad del continente europeo lo expresó a través de un comunicado oficial y amenazó que, mientras el proyecto siga en pie, en común acuerdo con las 55 federaciones que la integran, dejará de participar en toda competencia organizada por la Fifa.

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