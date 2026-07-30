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Golpe millonario en un supermercado de Carcarañá: se llevaron dos cajas fuertes

Los delincuentes forzaron la puerta del comercio durante la madrugada y escaparon con al menos unos $10 millones, además de otra suma que todavía no pudo ser determinada.

30 de julio 2026 · 15:52hs
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La PDI realizó análisis de cámaras de vigilancia en la zona

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Una cantidad aún no determinada de delincuentes ingresó durante la madrugada de este miércoles a un supermercado de Carcarañá y robó alrededor de 10 millones de pesos que estaban guardados en una caja fuerte.

El golpe ocurrió en un comercio ubicado en San Martín al 800. Los ladrones violentaron la puerta de ingreso, recorrieron el local y accedieron a las oficinas administrativas, donde se encontraban dos cajas con dinero en efectivo.

El robo fue descubierto cerca de las 6, cuando un vecino advirtió que la puerta del supermercado estaba abierta y presentaba signos de haber sido forzada. De inmediato se comunicó con los propietarios.

Uno de los responsables llegó al lugar junto con su socio y comprobó que la cerradura había sido violentada. Al ingresar encontraron un importante desorden tanto en el salón comercial como en las dependencias administrativas.

Según relataron los comerciantes, los delincuentes fueron directamente hasta un mueble en el que estaban guardadas las dos cajas. Una contenía billetes de mayor denominación y la otra almacenaba principalmente billetes de 100, 200 y 500 pesos.

De una de las cajas fuertes sustrajeron cerca de 10 millones de pesos. Además, se llevaron la segunda caja, por lo que todavía se intentaba determinar la suma total robada.

La investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones, cuyos agentes comenzaron a relevar las cámaras de seguridad de la zona y realizaron pericias en el comercio para identificar a los responsables.

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