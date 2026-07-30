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Concejales libertarios de Rosario quieren quitarle distinciones a Evo Morales

La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto en el Palacio Vasallo para revocar los diplomas otorgados al ex presidente de Bolivia

30 de julio 2026 · 16:36hs
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Concejales libertarios de Rosario quieren quitarle distinciones a Evo Morales

Los ediles libertarios en el Concejo Municipal cambiaron la agenda legislativa de las problemáticas locales para meter una polémica que trasciende fronteras. El bloque en su conjunto de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto en el cuerpo deliberativo para revocar las distinciones otorgadas al ex presidente de Bolivia Evo Morales. "Es una vergüenza que el Concejo Municipal haya decidido distinguir con los máximos reconocimientos de la ciudad a un dirigente cuya figura hoy está asociada a gravísimas investigaciones judiciales. Los homenajes deben reconocer el ejemplo, no la afinidad ideológica", sostuvieron en un comunicado de prensa los referentes de LLA.

Los libertarios la apuntan al expediente 266735 del 2023, presentado de manera conjunta por la presidenta del Palacio Vasallo María Eugenia Schmuck, la ex edil Silvana Teisa, y las concejalas Norma López y Fernanda Gigliani.

Las distinciones fueron para Morales Ayma y su exvicepresidente Álvaro García Linera "por su valioso aporte a la ampliación de derechos y la inclusión de las mayorías trabajadoras e indígenas del país hermano". Los diplomas fueron entregados a los distinguidos, el 23 de marzo de 2023 en un acto que se realizó en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, en el marco de una charla que brindaron los ex mandatarios a la comunidad.

Más de tres años después de la visita de Morales al salón de los acuerdos del Concejo, el bloque de LLA presentó un proyecto, de autoría del concejal Franco Volpe y acompañado por todo el bloque, para derogar los decretos mediante los cuales la ciudad distinguió a Evo Morales como Ciudadano Distinguido (declarado mediante el decreto 56.608, aprobado el 4 de julio de 2019) ,y posteriormente le otorgó un Diploma de Honor en 2023.

La iniciativa sostiene que las máximas distinciones institucionales de Rosario deben representar el mérito, la ejemplaridad y el respeto por las instituciones. Por ese motivo, considera inadmisible que continúen vigentes reconocimientos a un dirigente que actualmente enfrenta graves procesos judiciales en su país.

>>Leer más: Evo Morales obtuvo en Rosario una victoria de casi el 90 por ciento

"Rosario nunca debió homenajear a Evo Morales. Es una vergüenza que el Concejo Municipal haya decidido distinguir con los máximos reconocimientos de la ciudad a un dirigente cuya figura hoy está asociada a gravísimas investigaciones judiciales. Los homenajes deben reconocer el ejemplo, no la afinidad ideológica", argumentaron desde el bloque libertario.

Desde La Libertad Avanza remarcaron que este caso expone un problema más profundo: durante años el Concejo utilizó las distinciones institucionales como una herramienta de "posicionamiento político".

En ese marco, el bloque recordó que también impulsa una reforma integral del régimen de distinciones del cuerpo para establecer requisitos más estrictos, "mecanismos de revisión y criterios institucionales que garanticen que los reconocimientos representen verdaderamente los valores de la ciudad".

"Los homenajes hablan tanto del homenajeado como de quienes levantaron la mano para otorgarlos. Rosario merece un Concejo que premie el mérito, el esfuerzo, el respeto por la ley y la defensa de las instituciones. Se terminó la época en la que las distinciones municipales eran utilizadas para hacer militancia política. Es hora de devolverles el prestigio que nunca debieron perder", azuzaron los libertarios.

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