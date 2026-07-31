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Luca Regiardo lamentó las lesiones en Newell's: "Es un montón para el plantel que tenemos"

El capitán rojinegro analizó la derrota por 1-0 en Avellaneda, habló de las bajas por lesión y ya puso el foco en el duelo del domingo ante Boca

31 de julio 2026 · 10:28hs
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Luca Regiardo

Luca Regiardo, el capitán de Newell's ante Independiente

Newell's perdió 1-0 frente a Independiente en Avellaneda por la segunda fecha del Torneo Clausura y dejó atrás el triunfo que había conseguido en el debut frente a Talleres en el Coloso Marcelo Bielsa.

El equipo de Frank Kudelka afrontó el compromiso con numerosas bajas. No pudo contar con los lesionados Gómez Mattar, Martín Ortega y Marcelo Esponda. Además, el cuerpo técnico decidió preservar físicamente a Matías Cóccaro y Jerónimo Russo, quienes comenzaron el encuentro en el banco de suplentes tras el desgaste que les demandó el estreno en el campeonato.

Tras el partido, el capitán Luca Regiardo realizó un análisis del rendimiento del equipo, lamentó no haber podido sumar y las dificultades en el armado del plantel que obligaron a modificar la planificación para este enfrentamiento ante el Rojo.

>> Leer más: Frank Kudelka no habló de rumores: "No me excuso pero tengo un plantel muy corto"

Luca Regiardo analizó la derrota de Newell's ante Independiente

"En el plantel estamos todos preparados para jugar, todos entienden la idea. Más allá de los nombres, el equipo sigue teniendo esa identidad y ese funcionamiento", afirmó Regiardo.

El volante consideró que hubo paridad a lo largo del encuentro: "Fue un partido muy parejo, donde ellos aprovecharon la jugada del gol, pero después no tuvieron muchas situaciones. Nos vamos con mucha bronca por no poder llevarnos ni siquiera un punto".

Consultado sobre la escasa producción ofensiva del equipo, Regiardo reconoció: "Creo que hubo pocas ocasiones de los dos lados. En el segundo tiempo nos plantamos mejor en la cancha y jugamos más en campo rival. Llegamos bien a la zona de finalización, pero nos faltó un poco para poder hacerles daño".

Otro de los temas que surgió tras la derrota fue la cantidad de futbolistas lesionados que acumula Newell's en este inicio del Clausura.

"Lamentablemente, tuvimos cinco lesiones, que es un montón para el plantel que tenemos. Son situaciones que no podemos controlar. Lo tenemos que resolver como plantel y como grupo de la mejor manera", señaló el mediocampista.

Pese al resultado adverso, Regiardo destacó el rendimiento del equipo en el arranque del nuevo campeonato: "Tuvimos dos rivales difíciles. El primer partido arrancamos bien ganando y hoy, lastimosamente, perdimos. El fútbol argentino es muy parejo. Hace nueve o diez fechas que venimos compitiendo en serio. Hay camino por recorrer, hay que seguir corrigiendo errores, pero estamos bien y vamos a seguir mejorando".

Sobre el aspecto físico, el capitán transmitió tranquilidad de cara al próximo compromiso: "Estamos bien. Hay que enfocarnos en estos dos días que tenemos antes del partido, recuperarnos de la mejor manera posible para llegar bien al domingo. Vamos a trabajar para corregir los errores de hoy".

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