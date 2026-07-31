Murió Franco Baresi, un zaguero histórico y emblema del fútbol italiano

Tenía 66 años . La triste noticia fue confirmada por Milan, entidad que publicó un emotivo mensaje para despedirlo. Arrastraba una dura enfermedad

El italiano Franco Baresi fue un emblema de Milan, donde desarrolló toda su carrera profesional.

El exfutbolista y leyenda del fútbol de Italia Franco Baresi falleció a los 66 años y Milan, club en el que fue un emblema, lo despidió en redes sociales con un emotivo mensaje. La noticia causó un enorme impacto en Italia, pero también en el resto del mundo que recordaba la calidad que había mostrado como jugador a lo largo de muchos años y que le permitió convertirse en uno de los mejores zagueros del fútbol.

“El AC Milan lamenta el fallecimiento de Franco Baresi, una auténtica leyenda del club. Su ejemplo y la profundidad de su carácter permanecerán para siempre al igual que su camiseta con el número 6 como una parte integral y fundamental del ADN y la trayectoria de la institución”, señaló la entidad italiana.

En un mensaje que difundió en sus redes sociales añadió: “Las condolencias que AC Milan transmite a toda la familia de Franco Baresi son compartidas por todos los aficionados rossoneri en este momento difícil”. Baresi arrastraba complicaciones de una larga enfermedad oncológica tras ser intervenido quirúrgicamente en agosto de 2025 por un nódulo pulmonar detectado en un chequeo de rutina.

Había nacido el 8 de mayo de 1960 en la ciudad de Lombardía, al norte de Italia, ingresó en las categorías inferiores de Milan en 1974, debutó con el primer equipo en 1978, con 17 años y 11 meses y en esa institución obtuvo 18 títulos: 6 Serie A (1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96); 3 Champions League (1988-89, 1989-90, 1993-94) y 3 Supercopas de Europa (1989, 1990, 1994).

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

El icónico defensor central está considerado como uno de los mejores de la historia del fútbol y desarrolló toda su carrera profesional en el Milan, donde se consolidó como un símbolo, emblema y leyenda del club italiano.

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Más de 770 partidos en Milan

En el club de Italia disputó 714 partidos oficiales, compartió equipo con figuras como Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard, mientras que tuvo como entrenadores a los también legendarios Arrigo Sacchi y Fabio Capello. Baresi tenía liderazgo, calidad defensiva y capacidad para leer el juego lo que lo transformaron en un referente para varias generaciones de futbolistas.

En tanto, con la selección de Italia integró el plantel que se consagró campeón del mundo en España 1982, pero su mayor protagonismo llegó en los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994.