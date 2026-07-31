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Las hijas de Wanda Nara volverán a Argentina sin la autorización de Icardi: "Se hizo justicia"

La mediática confirmó en sus redes sociales que la Justicia italiana les otorgó a las menores la autorización para regresar al país

31 de julio 2026 · 13:56hs
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Wanda Nara publicó una historia dando a concoer la decisión de la jueza italiana 

Wanda Nara publicó una historia dando a concoer la decisión de la jueza italiana 

Luego de varios días de espera por la firma de Mauro Icardi para que sus hijas pudieran salir de Italia, Wanda Nara dio a conocer en sus redes sociales que la Justicia italiana la autorizó a las menores a regresar a la Argentina sin necesidad del consentimiento del futbolista.

Cabe recordar que, tras sufrir un robo en la casa que alquilaba en Milán, en el que fueron sustraídos los pasaportes de las niñas, Wanda Nara le solicitó a Mauro Icardi que firmara la documentación necesaria para gestionar nuevos documentos y permitir que Francesca e Isabella pudieran volver al país.

Por su parte, Maxi López, padre de los tres hijos varones de la conductora, sí autorizó la renovación de los pasaportes correspondientes. Sin embargo, Icardi se negó a firmar la documentación para emitir los nuevos pasaportes de sus hijas, una decisión que ponía en riesgo el regreso de las menores a la Argentina antes del inicio del ciclo lectivo, previsto para el 3 de agosto.

Ahora, fue la propia Wanda Nara quien confirmó a través de sus redes sociales que obtuvo la autorización judicial para que Francesca e Isabella puedan salir del país y regresar a la Argentina sin la firma de Mauro Icardi.

>> Leer más:Nuevo revés judicial para Mauro Icardi en medio del conflicto con Wanda: no podrá salir del país

El comunicado de Wanda Nara

A través de sus redes sociales, Wanda Nara dio a conocer la decisión de la jueza italiana que permitirá el regreso de sus hijas al pais.

"La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia", escribió, Luego agregó: "Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les "robaron". Pronto volvemos a casa"

>> Leer más: Mauro Icardi y Wanda Nara: un fallo judicial, un festejo y un "baby, buscá trabajo"

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