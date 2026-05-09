La Capital | La Ciudad | Rosario

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Lo pueden practicar todo tipo de perros, menos los de nariz chata. Un grupo entrena cada semana en la zona del Monumento a la Bandera. La Capital asistió a un entranamiento

Isabella Di Pollina

Por Isabella Di Pollina

9 de mayo 2026 · 17:16hs
El canicross

Foto: gentileza Go Canicross Rosario

El canicross, el deporte que une el running con las mascotas, se practica en espacios abiertos y pastizados
El grupo entrena todas las semanas en la zona del Monumento a la Bandera

Foto: gentileza Go Canicross Rosario

El grupo entrena todas las semanas en la zona del Monumento a la Bandera

Los perros ya se han vuelto un miembro más de la familia en cientos de hogares. Cada vez es más común que los canes tengan su propia ropa, juguetes e incluso sus festejos de cumpleaños. Más allá de la presencia de las mascotas en la dinámica familiar, hay un grupo de rosarinos que incluyó a los animales domésticos en otro ámbito de la vida cotidiana: el deporte. Así funciona el canicross, una disciplina que mezcla el running con los amigos de cuatro patas. En Rosario, un grupo de más de 20 personas entrena cada semana en la zona del Monumento a la Bandera.

En palabras simples, el canicross consiste en correr con el pretal del perro atado a la cadera. Pero, en realidad, es mucho más complejo: la disciplina cuenta con equipamiento especial y hay que prestar particular atención a ciertos cuidados, como el control veterinario previo al que tiene que someterse la mascota, fuerte atención a la temperatura (el deporte solo se practica en otoño e invierno) y un especial vínculo con el can. "La regla fundamental es que el perro tenga ganas de correr y que vaya siempre adelante nuestro, marcando el ritmo", explicó María Victoria Zocco, presidenta del club Go Canicross Rosario, el primero en la ciudad y en la provincia, en conversación con La Capital.

"El perro tiene un pretal específico, y nosotros los humanos llevamos un cinturón que a la altura del ombligo cuenta una línea de tiro de un metro y medio que nos une con el animal", detalló Zocco, sobre el equipamiento del canicros, y agregó: "El deporte consiste en que el perro ejerza la tracción, siempre a su tiempo y su velocidad, nosotros corremos atrás de él".

La Capital asistió a una práctica de canicross y pudo apuntar los detalles de esta particular disciplina. Galgos, labradores, caniches, mestizos y hasta un valiente jack russel corrieron alegremente junto a sus tutores este martes frente al Monumento a la Bandera. Por la alta humedad que azotó a Rosario al comienzo de la semana, no se corrió de manera intensa, sino que se realizaron actividades recreativas junto a los canes.

>> Leer más: El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

“La idea es sacar un poco al perro del sillón y devolverle, aunque sea por un rato, a la naturaleza, haría en libertad”, expresa la referente del primer y único club de canicross en Rosario. “Que corra y que socialice con pares”, sumó la deportista amateur, que es abogada, madre y tutora de tres perros. Todos sus canes practican canicross con María Victoria o con su hija adolescente.

El canicross es una derivación del mushing, deporte de invierno donde los perros arrastran a un "musher", deportista que viaja sobre un trineo o esquís, en un ambiente rodeado de nieve. La disciplina nace en Europa del Norte, donde actualmente se organizan competencias internacionales.

Deporte para humanos y perros de todas las edades

Lejos de la nieve, el canicross se practica en Rosario desde 2018 y el deporte cuenta con una federación a nivel nacional. El grupo de rosarinos apasionados por el running y por sus mascotas practica durante la semana cerca del Monumento, pero también aprovecha el fin de semana para salir a correr con sus perros en zonas rurales del gran Rosario, como el Parque Villarino, ubicado en la localidad de Zavalla. Siempre se tiene que correr en lugares que combinen tierra y pasto, nunca sobre pavimento.

Lo practica gente de todas las edades, en la práctica de canicross a la que asistió La Capital, dieron el presente desde adolescente de 16 años hasta adultos de más de 65. La gran mayoría ya había incursionado en el running, y ahora incluyeron a sus mascotas en la actividad física. "Es un deporte que, si a vos te gusta y a tu perro también, no tiene límite de edad, más allá del físico", señaló Zocco.

image (8)
El grupo entrena todas las semanas en la zona del Monumento a la Bandera

El grupo entrena todas las semanas en la zona del Monumento a la Bandera

La presidenta del primer club de canicross en Rosario explicó que lo pueden practicar todo tipo de perros, grandes, chiquitos, de raza o mestizos. La única condición es que tengan, al menos, un año y medio de edad. "No se corre con cachorros", especificó María Victoria Zocco. No obstante, a partir de los nueve meses se puede comenzar a realizar un acercamiento lúdico.

Además, la runner detalló que el deporte no es apropiado para perros de nariz chata, como bulldogs franceses e ingleses, pitbulls y boxers, entre otros, que ven limitada su capacidad respiratoria por cuestiones fisiológicas.

>> Leer más: Día del Animal: Rosario consolida su perfil como ciudad de mascotas

Cuidados para correr un animal y competencias

Al correr con un animal, hay que tomar ciertos recaudos. Por ejemplo, solo se practica de manera competitiva durante los meses de invierno, durante,mayo, junio, julio y agosto, ya que la condición es que haga menos de 17 grados. El resto del año se llevan a cabo actividades recreativas que no signifiquen tanto esfuerzo físico para el can.

Antes de empezar a correr, es necesario que el can haya pasado por un control veterinario, que incluye una revisión cardiológica: "Cualquier perro lo puede practicar, pero lo importante es que tenga su carnet de vacunación al día y un apto veterinario".

Aunque nace con espíritu recreativo, el grupo de canicross rosarino también participa de diferentes competiciones en diferentes puntos del país. De hecho, en estos momentos se están preparando para una carrera en Calamuchita, que tomará lugar durante el mes de mayo. "Hay clubes como el nuestro en varias ciudades del país, como Rafaela, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba", afirmó María Victoria Zocco.

También se realizan certámenes internacionales, a los que los perros viajan junto a sus tutores. "Cuando viajamos al extranjero se hace con los perros cada uno en su caja transportadora", expresó Zocco, y sumó: "Todo esto lleva una logística, costo y adaptación para los perros. Si se hace todo bien, viajan tranquilos en el avión". El año pasado, la presidenta del club Go Canicross Rosario al Mundial en España junto a una de sus perras, y este año también participará del Continental en México.

Noticias relacionadas
En los días previos al cierre de la Ley de Nietos, , largas filas se formaron en la puerta del Consulado ubicado en Santa Fe al 700 para tramitar la ciudadanía española

Ciudadanía española: Argentina lidera las solicitudes en el marco de la Ley de Nietos

Las ferias de la Muni, el principal refugio de los emprendedores de Rosario

La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra

Un hotel ideal para un escapada de relax, en contacto con la naturaleza.

Una pausa cerca de Rosario: escapadas de bienestar que invitan a bajar un cambio

Los vuelos chárter desde Rosario permitirán vivir la Fórmula 1 en Interlagos con una experiencia integral.

Cómo viajar desde Rosario para ver correr a Franco Colapinto en Brasil

Ver comentarios

Las más leídas

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Compraron una ruinosa casona centenaria en pleno centro y decidieron recuperarla

Compraron una ruinosa casona centenaria en pleno centro y decidieron recuperarla

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Lo último

Newells: Boero dijo que en el nuevo mercado le darán más prioridad a la calidad que a la cantidad

Newell's: Boero dijo que en el nuevo mercado le darán "más prioridad a la calidad que a la cantidad"

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Leones FC jugó casi todo el segundo tiempo con dos menos y aun así mereció ganar

Leones FC jugó casi todo el segundo tiempo con dos menos y aun así mereció ganar

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

La Fiscalía pudo probar que Jorge Menegozzi fue "partícipe necesario" en una causa por bienes apropiados y desguasados durante la dictadura y parte de la democracia

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Por Matías Petisce
La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

Por Martín Stoianovich
Policiales

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo
La Ciudad

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas
la ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas

Combustibles: finaliza la tregua de precios y hay expectativa por la decisión de YPF
Economía

Combustibles: finaliza la tregua de precios y hay expectativa por la decisión de YPF

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal
Policiales

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Compraron una ruinosa casona centenaria en pleno centro y decidieron recuperarla

Compraron una ruinosa casona centenaria en pleno centro y decidieron recuperarla

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Cierres en redes sociales: la crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Cierres en redes sociales: la crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Ovación
Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Leones FC jugó casi todo el segundo tiempo con dos menos y aun así mereció ganar

Leones FC jugó casi todo el segundo tiempo con dos menos y aun así mereció ganar

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Policiales
Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur
Policiales

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La Ciudad
El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas
la ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias
Economía

Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias

Piden perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar al juez de línea de un torneo barrial
Policiales

Piden perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar al juez de línea de un torneo barrial

El tiempo en Rosario: nuevo alerta amarillo por vientos fuertes en un fin de semana invernal
la ciudad

El tiempo en Rosario: nuevo alerta amarillo por vientos fuertes en un fin de semana invernal

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria
la ciudad

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Festival Solidario por el Vilela: los cortes de calles que habrá este sábado
La Ciudad

Festival Solidario por el Vilela: los cortes de calles que habrá este sábado

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Cuáles son las posiciones que buscará reforzar Newells en el próximo mercado de pases

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cuáles son las posiciones que buscará reforzar Newell's en el próximo mercado de pases

Primer paso del peronismo de Santa Fe para dejar atrás su etapa de dispersión

Por Javier Felcaro
Política

Primer paso del peronismo de Santa Fe para dejar atrás su etapa de dispersión

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis
La Ciudad

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío
La Ciudad

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío

Números en rojo: la industria metalúrgica de Rosario cayó 9% en 2025 y preocupan las importaciones
Economía

Números en rojo: la industria metalúrgica de Rosario cayó 9% en 2025 y preocupan las importaciones

Inauguraron la sala de oncopediatría del Vilela: Los chicos vivirán sus tratamientos de otra manera
LA CIUDAD

Inauguraron la sala de oncopediatría del Vilela: "Los chicos vivirán sus tratamientos de otra manera"

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes
La Ciudad

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?
La Ciudad

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

La proteína está de moda: ¿cuánto hay que comer por día y por qué?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

La proteína está de moda: ¿cuánto hay que comer por día y por qué?

En Rosario hay más de 32 mil viviendas vacías mientras crece la crisis habitacional
La Ciudad

En Rosario hay más de 32 mil viviendas vacías mientras crece la crisis habitacional

Bifes de cocaína en la cárcel: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón
POLICIALES

Bifes de cocaína en la cárcel: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Mundial 2026: México definió que las clases terminen seis semanas antes
Ovación

Mundial 2026: México definió que las clases terminen seis semanas antes

Con Topa como invitado principal, llega una nueva edición del Festival Solidario Vilela
Zoom

Con Topa como invitado principal, llega una nueva edición del Festival Solidario Vilela

Madre e hija heridas en violenta pelea en Nuevo Alberdi: tres mujeres implicadas
POLICIALES

Madre e hija heridas en violenta pelea en Nuevo Alberdi: tres mujeres implicadas