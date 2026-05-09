Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Lo pueden practicar todo tipo de perros, menos los de nariz chata. Un grupo entrena cada semana en la zona del Monumento a la Bandera. La Capital asistió a un entranamiento

El canicross, el deporte que une el running con las mascotas, se practica en espacios abiertos y pastizados

Los perros ya se han vuelto un miembro más de la familia en cientos de hogares. Cada vez es más común que los canes tengan su propia ropa, juguetes e incluso sus festejos de cumpleaños. Más allá de la presencia de las mascotas en la dinámica familiar, hay un grupo de rosarinos que incluyó a los animales domésticos en otro ámbito de la vida cotidiana: el deporte. Así funciona el canicross, una disciplina que mezcla el running con los amigos de cuatro patas. En Rosario, un grupo de más de 20 personas entrena cada semana en la zona del Monumento a la Bandera.

En palabras simples, el canicross consiste en correr con el pretal del perro atado a la cadera. Pero, en realidad, es mucho más complejo: la disciplina cuenta con equipamiento especial y hay que prestar particular atención a ciertos cuidados, como el control veterinario previo al que tiene que someterse la mascota, fuerte atención a la temperatura (el deporte solo se practica en otoño e invierno) y un especial vínculo con el can. "La regla fundamental es que el perro tenga ganas de correr y que vaya siempre adelante nuestro, marcando el ritmo" , explicó María Victoria Zocco, presidenta del club Go Canicross Rosario , el primero en la ciudad y en la provincia, en conversación con La Capital.

"El perro tiene un pretal específico, y nosotros los humanos llevamos un cinturón que a la altura del ombligo cuenta una línea de tiro de un metro y medio que nos une con el animal", detalló Zocco, sobre el equipamiento del canicros, y agregó: "El deporte consiste en que el perro ejerza la tracción, siempre a su tiempo y su velocidad, nosotros corremos atrás de él".

La Capital asistió a una práctica de canicross y pudo apuntar los detalles de esta particular disciplina. Galgos, labradores, caniches, mestizos y hasta un valiente jack russel corrieron alegremente junto a sus tutores este martes frente al Monumento a la Bandera. Por la alta humedad que azotó a Rosario al comienzo de la semana, no se corrió de manera intensa, sino que se realizaron actividades recreativas junto a los canes.

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“La idea es sacar un poco al perro del sillón y devolverle, aunque sea por un rato, a la naturaleza, haría en libertad”, expresa la referente del primer y único club de canicross en Rosario. “Que corra y que socialice con pares”, sumó la deportista amateur, que es abogada, madre y tutora de tres perros. Todos sus canes practican canicross con María Victoria o con su hija adolescente.

El canicross es una derivación del mushing, deporte de invierno donde los perros arrastran a un "musher", deportista que viaja sobre un trineo o esquís, en un ambiente rodeado de nieve. La disciplina nace en Europa del Norte, donde actualmente se organizan competencias internacionales.

Deporte para humanos y perros de todas las edades

Lejos de la nieve, el canicross se practica en Rosario desde 2018 y el deporte cuenta con una federación a nivel nacional. El grupo de rosarinos apasionados por el running y por sus mascotas practica durante la semana cerca del Monumento, pero también aprovecha el fin de semana para salir a correr con sus perros en zonas rurales del gran Rosario, como el Parque Villarino, ubicado en la localidad de Zavalla. Siempre se tiene que correr en lugares que combinen tierra y pasto, nunca sobre pavimento.

Lo practica gente de todas las edades, en la práctica de canicross a la que asistió La Capital, dieron el presente desde adolescente de 16 años hasta adultos de más de 65. La gran mayoría ya había incursionado en el running, y ahora incluyeron a sus mascotas en la actividad física. "Es un deporte que, si a vos te gusta y a tu perro también, no tiene límite de edad, más allá del físico", señaló Zocco.

image (8) El grupo entrena todas las semanas en la zona del Monumento a la Bandera Foto: gentileza Go Canicross Rosario

La presidenta del primer club de canicross en Rosario explicó que lo pueden practicar todo tipo de perros, grandes, chiquitos, de raza o mestizos. La única condición es que tengan, al menos, un año y medio de edad. "No se corre con cachorros", especificó María Victoria Zocco. No obstante, a partir de los nueve meses se puede comenzar a realizar un acercamiento lúdico.

Además, la runner detalló que el deporte no es apropiado para perros de nariz chata, como bulldogs franceses e ingleses, pitbulls y boxers, entre otros, que ven limitada su capacidad respiratoria por cuestiones fisiológicas.

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Cuidados para correr un animal y competencias

Al correr con un animal, hay que tomar ciertos recaudos. Por ejemplo, solo se practica de manera competitiva durante los meses de invierno, durante,mayo, junio, julio y agosto, ya que la condición es que haga menos de 17 grados. El resto del año se llevan a cabo actividades recreativas que no signifiquen tanto esfuerzo físico para el can.

Antes de empezar a correr, es necesario que el can haya pasado por un control veterinario, que incluye una revisión cardiológica: "Cualquier perro lo puede practicar, pero lo importante es que tenga su carnet de vacunación al día y un apto veterinario".

Aunque nace con espíritu recreativo, el grupo de canicross rosarino también participa de diferentes competiciones en diferentes puntos del país. De hecho, en estos momentos se están preparando para una carrera en Calamuchita, que tomará lugar durante el mes de mayo. "Hay clubes como el nuestro en varias ciudades del país, como Rafaela, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba", afirmó María Victoria Zocco.

También se realizan certámenes internacionales, a los que los perros viajan junto a sus tutores. "Cuando viajamos al extranjero se hace con los perros cada uno en su caja transportadora", expresó Zocco, y sumó: "Todo esto lleva una logística, costo y adaptación para los perros. Si se hace todo bien, viajan tranquilos en el avión". El año pasado, la presidenta del club Go Canicross Rosario al Mundial en España junto a una de sus perras, y este año también participará del Continental en México.