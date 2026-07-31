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La UNR abre la inscripción a nuevos cursos gratuitos para adultos mayores: cómo anotarse

La Universidad de Personas Mayores habilitará el lunes 3 de agosto la inscripción al segundo cuatrimestre. Habrá 13 cursos nuevos

31 de julio 2026 · 11:28hs
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La UNR pone en marcha nuevos cursos

La UNR pone en marcha nuevos cursos

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) abrirá el próximo lunes 3 de agosto la inscripción para los cursos del segundo cuatrimestre de la Universidad de Personas Mayores, una propuesta gratuita destinada a personas de más de 50 años. En esta nueva etapa se incorporarán 13 cursos nuevos y, además, se habilitarán vacantes en las materias anuales que ya se dictan.

Las inscripciones podrán realizarse de 9 a 17, de manera presencial en la Sede de Gobierno de la UNR (Maipú 1065) o de forma online a través del sistema SIU Guaraní.

La propuesta académica reúne cursos sobre historia, arte, filosofía, tecnología, cine, salud, ciudadanía y otras temáticas, con clases distribuidas de lunes a viernes en distintos horarios.

Qué cursos nuevos ofrece la Universidad de Personas Mayores

Entre las novedades del segundo cuatrimestre se destacan propuestas vinculadas al periodismo, el uso de nuevas tecnologías, la historia, el arte y la estimulación cognitiva.

Los nuevos cursos son:

  • Libertadores de América
  • Proyecto Tintas y Papeles
  • ¿Cómo contar lo real? Introducción al periodismo narrativo
  • Seguridad Internacional Contemporánea
  • Cómo usar el celular o smartphone (Android) (dos comisiones)
  • Pensamiento Político Argentino y Latinoamericano
  • El cuerpo, sus voces, oficios y memorias
  • Introducción al Dibujo
  • Historia del Arte
  • El alma y sus espejos. Mito, filosofía y psicoanálisis para pensarnos
  • La sombra de una duda: apuntes sobre la filmografía de Alfred Hitchcock
  • Taller de Estimulación Cognitiva

A estas propuestas se suman nuevos cupos en cursos que continúan durante todo el año, entre ellos talleres de teatro, cine, literatura, psicoanálisis, arqueología urbana, magia, fotografía, acuarela, tango, sexualidad, turismo y huerta agroecológica.

Quiénes pueden inscribirse

El único requisito para participar es tener más de 50 años al momento de la inscripción. No es necesario contar con estudios universitarios previos y la propuesta está abierta a toda la comunidad.

>>Leer más: Bienestar y buen vivir para los adultos mayores: sigue en la UNR un ciclo clave

Una propuesta que sigue creciendo

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, destacó la consolidación del programa y anticipó que seguirá ampliándose. "Ratificamos el compromiso de la UNR de profundizar esta herramienta, la cual encontró una gran aceptación y brinda una propuesta de formación en diversos temas. Estamos convencidos de que la Universidad debe ser abierta, en diálogo con los actores de su tiempo y comprometida con ellos", sostuvo.

Además, señaló que la Universidad de Personas Mayores se convirtió en "un programa central y estratégico" para la institución y remarcó que durante este segundo semestre se ampliará la variedad de cursos.

>> Leer más: Adultos mayores: un espacio universitario que crece en pandemia

Por su parte, el director del programa, Santiago Vieytes, explicó que las nuevas propuestas fueron diseñadas junto con los propios estudiantes.

"Renovamos la apuesta dando lugar al encuentro con docentes consagrados de la UNR, pero también habilitando experiencias nuevas para contemplar la mayor cantidad de campos de acción e interés", afirmó.

Cómo consultar la oferta completa

La grilla completa de cursos, con días, horarios y contenidos, ya puede consultarse en el sitio web de la Universidad de Personas Mayores. La inscripción estará habilitada únicamente el lunes 3 de agosto, entre las 9 y las 17, de manera presencial en Maipú 1065 o a través del sistema SIU Guaraní.

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