Banco Nación lanzó una refinanciación digital para deudas de tarjetas: quiénes pueden acceder

La entidad incorporó una modalidad autogestiva que, en lo que va de 2026, ya concretó más de 62.000 refinanciaciones por más de $310.000 millones

El Banco Nación incorporó una nueva modalidad 100% digital y autogestiva para refinanciar deudas de tarjetas de crédito , una herramienta que permite realizar toda la operatoria de manera online, sin asistir a una sucursal y con acreditación automática.

La nueva alternativa comenzó a funcionar esta semana y registró más de 7.500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas , lo que la convirtió en una de las principales herramientas digitales lanzadas por la entidad para facilitar la reorganización financiera de sus clientes.

La nueva modalidad se suma al conjunto de soluciones que el Banco Nación puso en marcha para acompañar a los usuarios en la administración de sus compromisos financieros.

Como resultado de estas iniciativas, la entidad ya concretó más de 62.000 refinanciaciones durante 2026 , por un monto superior a 310.000 millones de pesos.

El canal digital permite refinanciar deudas de tarjetas de crédito de forma completamente autogestionada, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Además de simplificar el trámite, el sistema realiza la contabilización de la operación de manera automática, lo que agiliza el acceso al plan de refinanciación.

>> Leer más: Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora

Quiénes pueden acceder a estos planes de refinanciación

En esta primera etapa, la operatoria está dirigida a clientes que registran deudas de tarjetas de crédito clasificadas en situación 3, 4 o 5.

Los usuarios alcanzados podrán acceder a planes de refinanciación con plazos de hasta 96 meses, una alternativa que busca facilitar el ordenamiento de sus obligaciones financieras.

Con esta incorporación, el Banco Nación amplía su oferta de soluciones digitales destinadas a brindar mayor previsibilidad en la administración de la economía personal.

La entidad destacó que la nueva modalidad forma parte de su estrategia para ofrecer herramientas ágiles, simples y accesibles que permitan a los clientes gestionar sus compromisos financieros de manera completamente digital.