Tormenta en Rosario: cientos de agentes trabajan para normalizar la situación

“Tuvimos la peor combinación: mucha agua en poco tiempo, con ráfagas por encima de hasta más de 100 kilómetros por hora. Eso no pasa hace bastante tiempo y es lo que más complica, sobre todo en arbolado y daños materiales, voladuras de chapas o incluso en obras en construcción. Lo importante hoy es no tener daños en las personas, no tener lesiones graves”, resaltó el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, que también destacó la operatividad de las áreas municipales y provinciales: “Está el equipo de Protección Civil y están llegando más vehículos de la provincia para que podamos responder. Seguramente será trabajo de toda la tarde noche de hoy y mañana también”.