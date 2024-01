Tiene casi 80 años y donó su piano para las orquestas infanto juveniles

María del Carmen Gonzále comenzó a tocar el piano de chiquita. “Empecé las clases de piano cuando tenía 5 años, iba solita a dos cuadras, y seguí hasta los 10. Pero no pude continuar, en mi casa no podía haber piano y necesitás tener uno para practicar. Y bueno, dije, yo algún día me lo compraré. Recién cuando se casaron mis hijos pude comprar uno usado, hace 22 años", recuerda con nostalgia. Desde ese momento retomó su pasión por la música volviendo a las clases de piano, como en su infancia, hasta que hace dos años por problemas de salud lo tuvo que suspender.