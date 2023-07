La orquesta de chicos que llena de música a Empalme Graneros

La música inspira, provoca emociones, evoca recuerdos, produce alegrías, tristezas, actúa como refugio, como compañía, invita a conocer nuevos mundos, a mezclar culturas, a hacer amigos. Así funciona la música en la Escuela Orquesta San Juan Diego, que el último jueves de junio celebró sus 10 años con un concierto en el patio , con los chicos tocando sus instrumentos, y con las madres y padres aplaudiendo a más no poder.

“Es muchísimo el esfuerzo y la voluntad de los padres y de los chicos. Porque si no, no podríamos cumplir 10 años. Ellos los llevan, los pasan a buscar, se quedan en los ensayos, nos dan una mano increíble. Ningún chico sale solo, van todos en grupo, y así funciona, no es solamente la labor del profesor, es un trabajo en equipo, siempre digo que son muchas líneas que tiran para un mismo lado”, explica Fernández.