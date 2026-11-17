Las organizaciones pidieron a Servicios Públicos retirar el planteo que habían presentado antes de la legalización de Uber y DiDi. Temen que una suba los haga perder más viajes frente a las aplicaciones

El motivo que los taxistas comunicaron al Concejo para bajar su pedido es el nuevo escenario que abrió la regulación de las aplicaciones de transporte.

La comisión de Servicios Públicos del Concejo aprobó este lunes un aumento del 20 % para los remises , pero las organizaciones que representan a los taxistas resolvieron mantener en suspenso el mismo pedido que habían presentado semanas atrás. El motivo es el nuevo escenario que abrió la regulación de las aplicaciones de transporte , con precios desregulados para los viajes contratados a través de esas plataformas.

La Cámara de Titulares de Remises de Rosario, que preside Hernán Marron, consiguió el aval para actualizar sus valores. Con la suba aprobada, la bajada de bandera pasará a costar $3.722, la ficha $178 y el minuto de espera $269 . Para el servicio gerencial, los nuevos valores serán de $3.727 para la bajada de bandera, $288 la ficha y $273 el minuto de espera.

En cambio, los representantes del sector taxista solicitaron que se deje en suspenso el tratamiento de la actualización del 20% que habían reclamado . La decisión llegó después de que se aprobara la modificación de la ordenanza que regula las aplicaciones de transporte, una medida que cambió las condiciones de competencia entre los servicios tradicionales y las plataformas digitales.

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El peligro de Uber

El pedido de aumento de los taxis había ingresado aproximadamente un mes atrás, con el respaldo de distintas organizaciones del sector. Hubo dos presentaciones en el mismo sentido: una encabezada por Adriana Herrera, de la Asociación de Mujeres Conductoras, y otra que sumó a José Iantosca, de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar); Horacio Yanotti, del Sindicato de Peones de Taxis, y Natalia Gaitán, de la Cámara de Mujeres Taxistas.

La solicitud se había fundamentado en el atraso de la tarifa frente al incremento de los costos operativos. Sin embargo, la aprobación de la nueva normativa para Uber y DiDi modificó el planteo. Desde las organizaciones advirtieron que un aumento en los taxis podría profundizar la pérdida de pasajeros, en un contexto en el que las aplicaciones tienen libertad para fijar sus precios.

La presidenta de la comisión de Servicios Públicos, Anahí Schibelbein, explicó que inicialmente el reclamo les había parecido adecuado. "En su momento, cuando ingresaron la solicitud, nos resultó razonable porque el estudio de costo está dando una diferencia entre la tarifa actual y los gastos operativos, pero siempre con la preocupación de que cualquier aumento puede ocasionar la caída de los usuarios", señaló.

Finalmente, la comisión dio lectura al pedido de las entidades para que se deje sin efecto el tratamiento de la actualización. Según explicaron fuentes del cuerpo legislativo, se les había solicitado que formalizaran el desistimiento para poder enviar las notas a archivo.

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La tarifa, en suspenso

José Iantosca, tesorero de Catiltar, explicó que el pedido original se había presentado antes de la aprobación de la ordenanza sobre aplicaciones y que la intención era que el aumento entrara en vigencia el 2 de noviembre. Como el debate sobre las plataformas se trató primero, el escenario cambió.

"Hoy aumentar la tarifa de taxis, más allá de que es necesario y se necesita porque todo aumenta, lo veíamos muy riesgoso. Podíamos seguir perdiendo viajes en la calle", sostuvo.

El dirigente cuestionó además la interpretación de que la actualización tarifaria sólo alcanza a los viajes tomados en la vía pública. Según planteó, cuando los taxis aumentan sus valores, las aplicaciones también modifican sus precios, por lo que el impacto no queda limitado al taxímetro.

"Ante esa forma de comunicar de la mayoría, decidimos no aumentar porque nos iba a perjudicar mucho y podíamos perder viajes en la calle", agregó.

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Cambio de escala

Iantosca adelantó que el sector trabaja en una propuesta diferente, que presentaría a comienzos de 2027. La intención es modificar el esquema tarifario para encontrar una fórmula que acompañe la evolución de los ingresos de los pasajeros y permita sostener la actividad.

"Estamos viendo y evaluando distintas posibilidades. Queremos que vaya al compás del aumento de los sueldos de la gente. Lo estamos trabajando ahora", explicó.

Mientras tanto, los titulares resolvieron mantener los valores actuales y continuar con el esquema vigente, pese al atraso que reconocen frente a los costos. "Decidimos seguir así, seguir resistiendo contra esta invasión de aplicaciones, porque nos tiraron a trabajar adentro de las apps", afirmó Iantosca.

El representante de los taxistas volvió a cuestionar el peso de las plataformas en la actividad y recurrió a una frase del papa León XIV para describir la situación: "La economía debe estar a favor de las personas, no las personas al servicio de la economía, como nos pasa a nosotros con las aplicaciones de estas multinacionales", insistió.

De esta manera, la comisión avanzó con el aumento de los remises, pero dejó sin efecto el tratamiento del pedido de los taxistas, que ahora buscan otra manera de actualizar sus tarifas sin quedar en desventaja frente a las aplicaciones.