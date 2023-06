"Rosario tiene que recuperar su capacidad de control en el territorio"

El precandidato a concejal del Socialismo y ex secretario de Control y Convivencia, Pablo Seghezzo, aseguró que la Municipalidad debería tener mucha más presencia de agentes en los barrios y exigir el trabajo coordinado con las demás fuerzas. “El control es todo el tiempo y a toda hora. No podemos seguir quedándonos de brazos cruzados. La configuración de la ciudad cambió y desde el Concejo hay que aportar las herramientas necesarias para que se pueda refuncionalizar y mejorar el área en el marco de la crisis de seguridad que atravesamos”, definió.

“La Secretaría de Control requiere un movimiento y una actualización constante. Hoy no veo la cantidad ni la coordinación de operativos que hacíamos antes. No sirve hacer un día un control en un barrio y no volver al día siguiente. Se trata de ir todos los días al principio y frecuentemente después para poder lograr el cambio cultural que necesitamos. Y hay que salir del escritorio y las redes sociales y exigir y coordinar los operativos conjuntos con las fuerzas provinciales y nacionales que ya están en Rosario, y obviamente reclamar más cantidad. Antes, en los operativos que no podíamos realizar en conjunto, pagábamos los adicionales policiales para que nos acompañen y mantener así la presencia”, destacó el precandidato a concejal.