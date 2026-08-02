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Planazo de domingo: 30 galerías de arte de todo el país muestran sus colecciones en Rosario

Ultimo día para recorrer la MicroFeria de Arte del CEC, un evento que busca acercar el arte a nuevos públicos, promover el coleccionismo y fortalecer el mercado

2 de agosto 2026 · 09:16hs
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La décima edición de la MicroFeria de Rosario termina este domingo.

La décima edición de la MicroFeria de Rosario termina este domingo.
Planazo de domingo: 30 galerías de arte de todo el país muestran sus colecciones en Rosario

Planazo de domingo: 30 galerías de arte de todo el país muestran sus colecciones en Rosario

Este domingo, de 15 a 20, se podrá visitar la MicroFeria de Arte Rosario, un evento que reúne a artistas, galerías y proyectos de todo el país con el objetivo de acercar el arte a nuevos públicos, promover el coleccionismo y fortalecer el mercado. La cita, con entrada libre y gratuita es en el CEC (paseo de las artes al 300).

La exposición dura 4 días, en donde galerías y espacios artísticos de todo el país se reúnen para exponer y vender sus obras. En esta edición participarán 30 galerías de todo el país, además de un espacio invitado de La Plata, Córdoba, El Calafate, Rafaela, La Rioja, CABA, Tafí Viejo, Coronel Suárez, Corrientes, Tucumán y Paraná.

Además de recorrer los stands, este domingo habrá actividades especiales en el marco de la feria.

A las 16, se realizará una visita guiada para público en general, con el objetivo de generar espacios de diálogo e intercambio directo entre el público y las galerías. ¿Cómo empezar a coleccionar y cómo se concreta la compra de una obra? Gratis sin inscripción previa.

Una hora después se presentará la publicación Llamadas (Satélite y Bardos Editorial). En víspera del primero de agosto, con caña con ruda circulando por lo bajo, se inauguró en el stand Satélite "Una fuerza antigua", una muestra de Florencia Breccia, curada por Sofia Torres Kosiba. En esta publicación el nombre de la exposición se vuelve una pregunta sobre la cual investigar, escarbar, derivar, caminar y mapear. Distintas personas fueron invitadas a ensayar aproximaciones a esas palabras, sus implicaciones y resonancias. Presentan: Florencia Breccia, Valeria López e invitados especiales.

A las 17.30 se presentará “El Mundo está roto”, una revista de arte de la ciudad de Córdoba gestionada por Eugenia González Mussano y Alexandro Poggi. Lugar: Stand de Andamio Estudio.

La feria está organizada por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad. Cada edición cuenta con un eje curatorial específico, acompañado por una programación de actividades paralelas, como mesas de diálogo, presentaciones editoriales, talleres y acciones performáticas.

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