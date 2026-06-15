Promesa de lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos de todo el país

El Monumento será escenario de la ceremonia protagonizada por alumnas y alumnos de cuarto grado que llegan a la ciudad desde distintas provincias

Chicos de todo el país llegarán al Monumento para prometer lealtad a la bandera.

Como cada año, Rosario se prepara este mes para recibir a alumnas y alumnos de 4° grado de escuelas primarias de todo el país, para la promesa de lealtad a la bandera . En esta ocasión, se espera que más de 25 mil chicas y chicos se congreguen en el patio cívico del Monumento para "reafirmar su compromiso con los valores de libertad, solidaridad e igualdad", destacaron desde el municipio rosarino.

De hecho la Municipalidad confirmó que la ceremonia tendrá su primera jornada el miércoles 17 , luego de la inauguración de los trabajos de restauración y reparación integral del Monumento Nacional a la Bandera, previsto para las 9.30. Las promesas se replicarán los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 , en este último caso inmediatamente después del acto oficial en homenaje al general Manuel Belgrano, para el que se espera la presencia del presidente Javier Milei .

Los actos se desarrollarán en doble turno en el patio cívico, con un puesta en escena que integra lo ceremonial con intervenciones artísticas y temáticas. Para este año se espera la llegada de más de 25 mil chicos y chicas a lo largo de las cuatro jornadas de promesas, provenientes de Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco Corrientes, La Pampa y Catamarca.

La tradición de la promesa de lealtad a la bandera

A diferencia de los miembros de las fuerzas armadas, que realizan un juramento, los ciudadanos civiles hacen una promesa de lealtad. Con este acto, niñas y niños se comprometen a defender y honrar los valores democráticos y sociales que la insignia patria simboliza.

Esta tradición en el Monumento comenzó el 12 de junio de 1993, cuando se realizó por primera vez la toma de promesa al Colegio Santa Catalina (de la provincia de San Luis) en la Galería de Honor de las Banderas de América.

Durante dos décadas, estos actos se organizaron en grupos reducidos. Sin embargo, desde el año 2013, la Dirección General del Monumento transformó la propuesta con un objetivo claro: multiplicar las voces. La iniciativa actual busca que miles de chicas y chicos de distintas realidades puedan identificarse en un mismo color, en un mismo lugar y bajo una misma bandera que los une a lo largo y ancho del país.

Sí, prometo

Luego de las tradicionales celebraciones del mes de junio, el programa "Sí, prometo. Mi bandera, mi orgullo", impulsado por la Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría de Deporte y Turismo y el Ente Turístico Rosario, permite que las promesas se extiendan durante la segunda mitad del año, ofreciendo nuevas fechas para que instituciones educativas que no pudieron participar previamente puedan hacerlo en un entorno cargado de historia, emoción y simbolismo.

El programa contempla nuevas fechas durante 2026: miércoles 12 de agosto, miércoles 9 de septiembre y miércoles 14 de octubre.