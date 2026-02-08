La Capital | La Ciudad | Santa Fe

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo a la Línea 141

En 2025 las consultas crecieron un 27% en el país, según datos de Sedronar. Desde hace dos años que la tendencia se mantiene en alza. Qué pasa en Santa Fe

8 de febrero 2026 · 13:10hs
En 2025, las consultas por juego compulsivo a la Línea 141 crecieron un 27% en todo el país y ubicaron a Santa Fe entre las cinco provincias con mayor cantidad de llamados por esta problemática, según datos oficiales de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar).

El incremento consolida una tendencia sostenida desde hace al menos cinco años y refuerza la preocupación de especialistas por el impacto del juego online, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

La Línea 141 es un servicio telefónico gratuito, anónimo y disponible los 365 días del año, destinado a la orientación y contención de personas con consumos problemáticos, tanto de sustancias como de conductas adictivas, entre ellas el juego. De acuerdo con el último boletín oficial que sistematiza las llamadas recibidas entre octubre de 2018 y octubre de 2025, el año pasado se registraron 396 consultas por juego compulsivo, frente a las 311 de 2024.

Ese salto interanual del 27% convirtió a 2025 en el año con mayor cantidad de llamados por esta causa desde que la categoría comenzó a relevarse de manera específica.

Santa Fe en el top cinco nacional

El informe también permite observar la distribución territorial de las consultas. Más de la mitad de los llamados por juego compulsivo en 2025 provinieron de la provincia de Buenos Aires (52,8%), seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (alrededor del 15%). El ranking nacional lo completan Córdoba, Mendoza y Santa Fe, que quedó así entre las cinco jurisdicciones con mayor demanda de orientación por esta problemática, con el 4,9%.

santa fe

>>Leer más: Apuestas ilegales: preocupación de la Lotería de Santa Fe por el desbloqueo de plataformas de criptomonedas

Una problemática en expansión

Entre octubre de 2018 y octubre de 2025, la Línea 141 recibió un total de 1.033 consultas vinculadas al juego compulsivo. El crecimiento más abrupto se dio entre 2023 y 2024, cuando los llamados aumentaron un 250%. Desde entonces, la tendencia se mantuvo en alza.

“El porcentaje de consultas por juego tiende a incrementarse año tras año. Esto evidencia una mayor visibilidad social de la temática y un creciente registro del juego compulsivo como una problemática de salud que amerita, al menos, una primera consulta”, señalaron desde Sedronar a Chequeado.

El propio organismo reconoce que el aumento no responde a una sola causa, sino a la combinación entre una mayor prevalencia del juego problemático y una mayor disposición de las personas a pedir ayuda.

Jóvenes, apuestas online y acceso temprano

Para los especialistas, uno de los factores clave es la expansión del juego online y su llegada a edades cada vez más tempranas. Consultada por Chequeado, la psicóloga especializada en ludopatía Débora Blanca, directora de Lazos en Juego, advirtió que el fenómeno actual no tiene antecedentes en su trayectoria profesional.

>> Leer más: Tiene 20 años, fue adicto al juego y ahora acompaña a chicos para que no repitan su historia

“Hace más de 20 años que trabajo con pacientes con ludopatía y nunca vimos lo que estamos viendo ahora. La aparición del juego compulsivo en adolescentes de 16 a 19 años es nueva. La legalización del juego online y la facilidad para apostar desde el celular son determinantes”, explicó.

En la Argentina, el juego online comenzó a regularse a fines de 2021 en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero su alcance se extendió rápidamente al resto del país a través de plataformas digitales. Según una encuesta de Unicef Argentina y Bienestar Digital, ocho de cada diez adolescentes accedieron a juegos de apuestas online en 2024.

Diferencias de género y rol de las familias

El perfil de quienes llaman también aporta pistas sobre cómo se manifiesta la problemática. En 2025, las consultas directas, realizadas por personas que reconocen un consumo problemático propio, fueron mayoritariamente de varones. En cambio, las consultas indirectas, motivadas por la preocupación por otra persona, fueron realizadas en su mayoría por mujeres, especialmente madres y parejas.

“El juego históricamente estuvo más asociado a los varones, y en las apuestas deportivas online vuelve a repetirse ese patrón. En cambio, cuando hablamos de consultas indirectas, casi siempre es la madre la que detecta el problema primero y la que llama”, señaló Blanca.

Más presupuesto y alcance nacional

En paralelo al aumento de la demanda, el presupuesto destinado a la atención de consumos problemáticos también mostró un crecimiento. Según informó el Ministerio de Salud, el presupuesto total de Sedronar en 2025 fue de aproximadamente 66.154 millones de pesos, con un nivel de ejecución cercano al 98%.

El 86% de esos fondos, unos 57.751 millones de pesos, se destinó al programa Atención y Acompañamiento a Personas con Consumos Problemáticos, dentro del cual funciona la Línea 141. En términos reales, ese programa tuvo un incremento presupuestario del 20% respecto de 2024.

>> Leer más: Lotería de Santa Fe visitó Central y Newell's para concientizar sobre apuestas online

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) indicó además que Sedronar concentra el 53,6% de la inversión nacional en salud mental, y que para 2026 se proyecta un aumento del 8,53% en su presupuesto.

Cómo funciona la Línea 141

La Línea 141 ofrece una primera instancia de escucha y orientación. A partir de la llamada, los equipos profesionales evalúan cada caso y, si es necesario, derivan a dispositivos de atención, que pueden incluir tratamientos ambulatorios, hospitales de día o internaciones residenciales, según la complejidad.

“Muchas veces el ingreso al tratamiento se da por la urgencia de la familia más que por el deseo del paciente. Sostener el proceso es uno de los mayores desafíos”, explicaron desde el Centro de Asistencia Inmediata de Sedronar.

Además, entre 2024 y 2025 se realizaron capacitaciones a personal educativo de varias provincias y se impulsaron grupos de acompañamiento para familias, una línea de trabajo que cobra especial relevancia en distritos como Santa Fe, donde la demanda por orientación ya se ubica entre las más altas del país.

