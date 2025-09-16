La Capital | La Ciudad | Mosquitos

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Desde la Dirección de Control de Vectores aclararon que no se trata del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Cuál es la especie y dónde frecuenta

16 de septiembre 2025 · 15:59hs
El municipio intensifica la campaña de fumigación para combatir la aparición de mosquitos.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Las últimas lluvias, con aumento de temperatura incluido, marcaron el regreso de los mosquitos a Rosario. Si bien los expertos afirman que estos molestos insectos nunca se fueron definitivamente, lo cierto es que estaban bastante desaparecidos en la época de frío y en los últimos días reaparecieron en vuelo rampante desde las zonas suburbanas y rurales aledañas a Rosario. La novedad es que no se trata del Aedes aegypti, que transmite dengue, zika y chikungunya, sino de un primo hermano conocido como "charquero" por su lugar de crianza afín.

Conocido como "el más federal de todos", el mosquito charquero (Aedes albifasciatus) habita en la pampa húmeda y existió desde épocas inmemoriales. Ocurre que con la preocupación generalizada por el dengue, la aparición de los insectos cuando está por llegar la primavera genera temor. Por lo general, se los suele encontrar en parques y lugares abiertos con vegetación frondosa donde evitan calor y la exposición directa a la luz solar.

Por qué volvieron los mosquitos

Desde el área de Control de Vectores del municipio, Carlos Tasinato explicó a La Capital que la aparición de estos insectos tiene que ver con una conjunción de humedad y temperatura.

"Con la llegada de la primavera empieza a llover más y aumenta la temperatura. Y si bien no se crían en la ciudad, vuelan desde zonas suburbanas con el impulso del viento", comentó.

>>Leer más: Invasión de mosquitos en Rosario: cómo diferenciar los comunes de los que transmiten dengue

A diferencia del Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, aclaró que os mosquitos charqueros "generalmente no ingresan a los domicilios sino que es común verlos en parques y plazas, donde abunda la vegetación".

También precisó que son especies "crepusculares", es decir que es común que aparezcan por la mañana temprano y luego al atardecer, con la caída del sol.

El sol y las temperaturas extremas, enemigos del mosquito

Cualquiera sea la especie, los mosquitos son fotosensibles y también repelen las temperaturas extremas, tanto en pleno verano o invierno. "En pleno sol no suele haber mosquitos, salvo en lugares de arboleda o matorrales. Y si bien hay otras especies, el que predomina en esta temporada como en otoño es el charquero", explicó Tasinato.

Aclaró además que este mosquito "no suele transmitir enfermedades, pero genera incomodidad como todo insecto, aunque eso no quiere decir que toda la temporada sea así. Se puede prolongar un poco en base a la humedad suspendida en el ambiente, pero en plena estación de verano suelen desparecer, tanto para altas temperaturas y clima seco y frío extremo".

Cómo es el mosquito "charquero"

El mosquito charquero es un mosquito claro que posee una raya en el abdomen que lo atraviesa de lado a lado y su reaparición obedece a la formación de cuerpos de agua, producto de las precipitaciones.

"Este mosquito tiene características más bien rurales o de parques y espacios abiertos, ya que no tiene mucho que hacer en la ciudad pese a estas circunstancias ocasionales", describió.

A su vez, otra característica que diferencia a este mosquito del transmisor del dengue es que "pica, se llena de sangre y vuela, en cambio el Aedes aegypti va picando de a poco y en varias partes, lo cual da cuenta del carácter intradomiciliario".

>>Leer más: Los mosquitos volvieron a invadir Rosario: hasta cuándo habrá que soportarlos

También señaló que la picadura suele sentirse más porque se trata de un insecto "más agresivo, con aparato bucal más robusto porque se alimenta de animales vacunos y equinos en zonas rurales, y es por eso que las personas sentirán mayor ardor al tener una piel más sensible".

Por tal motivo, el municipio intensificó las tareas de fumigación en espacios abiertos el jueves 11 de septiembre en los parques De las Colectividades, España y Nacional a la Bandera. Y continuaron el viernes en los parques Yrigoyen, Alem, Norte, Scalabrini Ortiz e Independencia. Así, el sábado 13 se fumigó en los parques Sunchales y Urquiza, las plazas López, Pringles y Moreno, en la zona de La Fluvial y se reforzó en el parque Nacional a la Bandera.

Dengue: cuál es la situación con el Aedes aegypti

Por otra parte, a fin de mes la Secretaría de Salud Pública continuará con la colocación de obitrampas para la toma de muestras que analizará Dirección de Vectores a fin de controlar si hay presencia de Aedes aegypti.

"La idea es tratar de disminuir población, mientras recordamos a la población las tareas de descacharrado y vaciado de reservorios de agua para evitar que se críe el Aedes aegypti, que es una especia más bien intradomiciliaria", apuntó Tasinato respecto a la campaña de control del mosquito transmisor de dengue, que está pronto a comenzar.

