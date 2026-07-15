Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido Argentina-Inglaterra

¿Hay cambios en los turnos? ¿Quedan solo las guardias? Un panorama de lo que se espera para la tarde de este miércoles por las semifinales del Mundial

¿Qué pasará con los servicios de salud a partir de las 16 cuando Argentina enfrente a Inglaterra en la semifinal del Mundial de Fútbol 2026? ¿Está previsto algún cambio en hospitales, centros de salud y sanatorios de Rosario ? La Capital consultó tanto a la Municipalidad de Rosario como a la Provincia para conocer si se tomaron medidas especiales en esta jornada. También se preguntó a referentes del sector privado, para conocer los detalles de una jornada tan especial.

De acuerdo a cómo se fue dando la dinámica de este campeonato, " mucha gente fue suspendiendo turnos cuando supo que este miércoles Argentina jugaba la semifinal" , sobre todo "aquellos que tienen algún control de rutina", mencionaron desde un sanatorio privado céntrico. Lo mismo dijeron desde una clínica de Zona Norte: "Salvo un par de personas que necesitan chequeos porque están en un proceso previo a una cirugía, y no tienen más días para los estudios, los demás cancelaron a la hora del partido".

Los turnos dados antes de las 14 en general se han mantenido. Lo mismo que las cirugías imprescindibles programadas, o que ya venían postergadas por diversos motivos: se harán mientras se disputa el partido.

En la mayoría de los espacios de atención pediátrica el movimiento es "cero" en consultorios, a la hora del partido, dijo a este diario el director del Sanatorio de Niños, Aníbal Krivoy. Se suma por estos días la baja en la demanda por las vacaciones de invierno. " Seguramente se cantará el Himno Nacional con los chicos que permanecen en áreas de internación, como sucedió en partidos anteriores" , contó el profesional, quien agregó que "por supuesto los pacientitos internados por distintos problemas de salud tienen sus televisores en el cuarto".

En otros centros que asisten a chicos, los consultorios están casi vacíos desde las primeras horas del miércoles. Algunos especialistas, incluso, suspendieron consultorio en estos días "pero fue más por el receso escolar de invierno que por el partido, porque fueron decisiones que se tomaron hace semanas", comentaron a este diario desde el sector privado.

Leer Más: Nervios nivel Mundial: Argentina vs. Inglaterra, cómo manejar la extrema ansiedad prepartido

La atención en los hospitales provinciales de la ciudad durante el día del partido ¿será normal? Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La situación en hospitales y centros de salud

En cuanto a la atención en hospitales y centros de salud de Rosario, fuentes del área municipal señalaron a La Capital que tanto las guardias como los consultorios de todos los efectores de la ciudad permanecerán funcionando "normalmente". El Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" (HECA), el Hospital de Niños "Víctor J. Vilela", el Carrasco, el Hospital Alberdi y el Roque Sáenz Peña, al igual que la Maternidad Martin y el Cemar estarán abiertos normalmente, al igual que centros de salud distribuidos en toda la ciudad.

Lo mismo sucederá en los hospitales provinciales y centros de salud dependientes de Santa Fe. El Hospital Centenario, el Provincial y el de Niños Zona Norte trabajarán sin restricciones en esta jornada del 15 de julio, durante los horarios habituales.