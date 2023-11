Rige el patentamiento digital para los 0 KM, pero Rosario deberá esperar

El sistema digital funcionará por ahora en algunos registros de Caba y Amba, no en Rosario. Agilizará el trámite, aunque hay interrogantes

"Estamos muy contentos porque luego de mucho trabajo, finalmente llegó el día en el que la inscripción de los vehículos que comercializamos se volvió virtual", expresó Beato. Para el directivo, "este nuevo paradigma en el proceso de inscripción que desde Acara se pone a disposición de todos los socios, es el resultado de un proceso de digitalización y modernización de los últimos años, junto a todo el equipo de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor".

INSCRIPCIÓN DIGITAL ACTO.jpeg Funcionarios nacionales y directivos, en la puesta en marcha del sistema.

En conjunto, se realizó un trabajo de capacitación y equipamiento a los asociados para que puedan agilizar estas operaciones, a la vez que se seguirá "avanzando en la simplificación de todos los trámites registrales", completó Beato.

La Inscripción Inicial Digital (01-D) comenzó a funcionar en registros seccionales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintos partidos del conurbano bonaerense. Se trata de los registros Seccional Capital 10, 23, 31, 40, 77 y 87, la Seccional Avellaneda 3, Olivos 2, San Martín 1 y Tigre 2.

La digitalización "permite que los usuarios gestionen íntegramente el trámite a través de una plataforma web y simplifica la presentación de los documentos requeridos por la normativa vigente: DNI, constancia de CUIL, verificación policial, copias de facturas, entre otros".

El trámite comienza entrando en la sección de “Turnos e inicio de trámites”, y una vez en la siguiente pantalla, en el recuadro que dice “Trámites online”. Una vez dentro de esa subpágina, se debe buscar entre las opciones de trámite, hasta encontrar la que se describe como “Inscripción inicial de cero kilómetro”.

Las actuales condiciones de comercialización de vehículos a través de concesionarios oficiales posibilita que la inscripción inicial de dominio se realiza de manera enteramente digital. Esto siempre que vendedor y comprador cuenten con firma digital, validadas por las empresas Encode y Lakaut, en los términos de la ley 25.506.

Esa alternativa se da en virtud de las posibilidades de carga y remisión de datos a través de sistemas informáticos dispuestos por la DNRPA, así como el pago de los aranceles y tributos por los medios de pago electrónicos habilitados.

Incorporación "por etapas"

La disposición, en rigor, tiene fecha del 14 de noviembre, y comenzó a tener vigencia al día siguiente, aunque Rosario tendrá que esperar. Según la norma, "en tanto se encuentren dadas las condiciones técnicas y operativa necesarias para cubrir la totalidad de los registros seccionales del país, el Departamento de Servicios Informáticos de esta Dirección Nacional (de Registros de la propiedad Automotor) habilitará por etapas a los restantes registros seccionales a la operatoria reglada. A este efecto, lo comunicará a través del sitio web del organismo y del Sistema Único de Registración de Automotores".

INSCRIPCIÓN DIGITAL FORMULARIOS.jpeg En los lugares donde se habilitó, la inscripción ya podrá hacerse de manera totalmente digital.

Pablo Estrella es un mandatario con experiencia y conocimiento en Rosario sobre estos trámites. En diálogo con La Capital, señalo que "si bien desde hace algunos años se viene dando un proceso de modernización muy importante del sistema, lo más seguro es que ambas modalidades (la tradicional, en documentos papel, y la digital remota) seguirán coexistiendo, como lo vienen haciendo en muchos trámites sobre la inscripción de automotores".

El gestor también advirtió que "no será tan fácil, como dicen, hacer el trámite. En primer término, la modalidad está pensada para los vehículos cero kilómetro, y como se sabe, habrá que tener habilitada la firma digital, entre otros aspectos. El trámite digital es complicado".

Estrella recordó que "esto ya estaba en proyecto con la modernización del Estado, pero nunca lo habían podido llevar adelante justamente porque era muy difícil implementarlo". Y abundó: "Hay que ver quiénes van a comprar el sistema (software) y no sé a quién se lo tienen que comprar. Si no tienen ese sistema no lo van a poder hacer. También hay que ver si se pone en práctica en los casos de prenda. Hay muchos trámites digitales, pero en general, cuando se lanza un sistema así, siempre conviven con el sistema de papel", remató.