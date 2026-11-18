El viernes podría arrancar con chaparrones aunque los registros se mantendrían en esos niveles al menos hasta el inicio de la semana próxima

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 19 de noviembre en Rosario una jornada mayormente nublada con una temperatura máxima de 27º, mientras que el viernes podría arrancar con chaparrones aunque los registros se mantendrían en esos niveles al menos hasta el inicio de la semana próxima.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del sur, una marca de 16º y cielo parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 23º y con vientos muy leves del sudoeste. Para la tarde se espera que continúe mayormente nublado, con una máxima de 27º bajando a 22º en la noche.

El viernes tiene algunas chances de chaparrones en la madrugada y la mañana, y para la tarde hay hasta un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas. La temperatura oscilaría entre 26º y 18º.

El sábado tendría cielo parcialmente nublado, con 27º de máxima y 17º de mínima.

Para el domingo se anuncia nuevamente cielo parcialmente nublado, con una máxima de 28º y una mínima de 16º.

La semana arrancaría con un lunes algo nublado, que tendría registros entre 28º y 15º.

El martes se anticipa algo nublado, 29º de máxima y 17º de mínima.