Repartidores de aplicaciones de Rosario reconocen que se endeudan para que el salario les sirva

Un grupo asegura que “la mayoría” les debe a las aplicaciones, mientras otro desmiente que las empresas cobren punitorios por atrasos en los créditos

Un sector de los repartidores de aplicaciones reconoció que “la mayoría” de quienes se dedican a esa actividad laboral para obtener una fuente de ingresos termina la semana de trabajo endeudados para poder obtener un salario razonable que les permita poder vivir. En tanto, otro grupo cercano a la Asociación de Repartidores Independientes de Rosario (Arir) desmintió que las aplicaciones como Pedidos Ya cobren punitorios en caso de atrasos en los créditos solicitados y que los mismos son más tentadores que los que ofrecen los bancos .

El dato surgió a raíz de un dato que aportó el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicaciones (Sitrarepa), que nuclea a aplicaciones de Pedidos Ya y Rappi a nivel nacional. El mismo gremio alertaba que cada vez hay más trabajadores que se endeudan para poder llegar a fin de mes, ya sea para reparar sus vehículos (bicicleta o moto) y que los mismos punitorios pueden alcanzar hasta el 700% .

Sin embargo, Jesús Medina, trabajador de Pedidos Ya nucleado en Arir, desmintió esa versión y aseguró que el panorama es claro en cuanto al tipo de crédito en base a la recaudación que cada repartidor puede lograr.

“Se comentó que cuando te atrasabas te cargaban intereses y no es así. Las cuotas se pagan de manera semanal, que es cuando cierra el resumen. Si una semana te atrasás o no pudiste salir a repartir porque se te rompió la moto, por ejemplo, la semana siguiente pagás el equivalente a dos cuotas en lugar de una y se te descuenta de la recaudación semanal. Por eso no se te cargan punitorios, ya que las cuotas están pactadas al solicitar el crédito”, explicó Medina en declaraciones a La Capital.

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En ese contexto, señaló que hay trabajadores que lo solicitan y otros que no, y que los mismos suelen destinarse a cambiar el rodado, remodelar la casa o comprarse un auto, si se puede. “Las tasas de interés son bajas, más beneficiosas que las que otorga un banco. Por ejemplo, si solicitás $1.200.000, devolvés $1.700.000”.

También explicó que “la cuota máxima semanal a devolver es de 90 mil pesos” y deslizó que hay quienes pueden recaudar entre $350 mil y $400 mil por semana.

Por otra parte, se mostró conforme con Pedidos Ya y señaló que hay muchos repartidores que suelen trabajar a 20 horas semanales, a razón de $11 mil el jornal, y con eso les basta para vivir. Claro que en su mayoría son estudiantes o personas que no tienen familiares a cargo.

Repartidores: endeudarse para vivir

Raúl Flores es otro de los repartidores que estuvo presente en una de las audiencias de la comisión de Producción y Promoción de Empleo en el Concejo Municipal, donde se discute la actualización de la ordenanza vigente, que se creó en 2000, cuando no existían las aplicaciones y la actividad se encuadrada en Tránsito y no en Desarrollo Económico.

Flores presta servicios para Rappi y Pedidos Ya, de acuerdo a la cantidad de pedidos que le puede arrojar cada una de ellas, según comentó, y forma parte del grupo de repartidores que tienen su base en las inmediaciones del Paseo del Siglo.

“Somos una unidad muy hermosa, somos todos compañeros y por eso creemos que la lucha sirve”, aseguró, en alusión a la manifestación que realizaron para exigir un puesto de bicicletas en el Paseo del Siglo hasta que lograron llegar a un acuerdo que se transformó en ordenanza por parte del Palacio Vasallo.

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“Los créditos existen hace más de un año y están sujetos a la situación de cada compañero y su forma de trabajar, pero el 80% de los que trabajan en Pedidos Ya, sobre todo quienes pedalean, terminan la semana debiendo, tengas crédito o no. Ocurre que las aplicaciones arrojan pedidos de pago en efectivo y eso queda a criterio de cada repartidor si lo devuelve en el acto o no, pero la empresa luego lo descuenta”, sostuvo.

En ese marco, aclaró que quienes reparten en moto tienen más chances que quienes se desplazan en bici para recuperar ese adelanto o crédito que le extendieron las aplicaciones. “Muchos quedamos debiendo todas las semanas en el caso de Rappi y después vamos cancelando cada tres o cuatro días, porque también sucede que cuando llegás a un límite, se te cierra la aplicación y no podés seguir trabajando”, reconoció.

Se estima que en la actualidad hay alrededor de 9 mil repartidores en Rosario, aunque se trata de un rubro informal.

Según explicó, ocurrió que Pedidos Ya comenzó a extender cada vez más líneas de crédito para ser más competitiva que Rappi y eso obligó a que muchos se pasen de aplicación.

“Hará cosa de año y medio o dos que Pedidos Ya sólo otorgaba línea de créditos a quienes tenían mayor categoría, pero luego comenzó a destinar créditos para acaparar el mercado de trabajo, de modo que aquel que sacaba un crédito después tenía que trabajar sí o sí para Pedidos Ya porque tenía que cancelar el crédito”, sintetizó.

“Tenés que ser un buen repartidor y cumplir desafíos. Es un día de trabajo que le estás dando a ellos, pero te ofrecen mejor tasa que los bancos y te los dan a pagar en 12 semanas, lo cual suele ser complejo, ya que tampoco es sano estar tantas horas arriba de la moto o la bici, porque cada vez se gana menos”.

Y concluyó: “Imaginate que toda esa gente que se queda sin laburo, agarra una bicicleta o moto y se pone a laburar. Pero eso hace también que cada vez haya menos ingresos para todos”.