La cantante rosarina sorprendió a sus seguidores al aparecer en las redes sociales de Telefe Noticias con un particular pronóstico del tiempo

Nicki Nicole sorprendió a todos sus fanáticos con un particular anuncio sobre su próximo lanzamiento musical. La cantante rosarina se convirtió en meteoróloga como parte de una campaña de promoción de su próximo disco y, sorpresivamente, apareció en las redes sociales de Telefe Noticias.

Cabe remarcar que la artista, luego de su paso por el reality "Popstars", anunció el lanzamiento de su próximo trabajo, “Jazmines para ti” , un nuevo álbum de estudio conceptual compuesto por 15 canciones y estructurado en tres actos titulados "Las trampas", "El despertar" y "Las enseñanzas".

Es así como, este miércoles, a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de Telefe Noticias, la cantante se puso en la piel de una meteoróloga y dio a conocer que el 19 de noviembre lanzará los dos primeros cortes de su nuevo álbum de estudio.

El divertido anuncio de Nicki Nicole

Vestida completamente de negro y con una pantalla verde de fondo, en la que se podía ver el mapa de Argentina al estilo de un pronóstico meteorológico, Nicki Nicole apareció en las redes sociales de Telefe Noticias.

“Nicki News” es el título con el que comienza el video, en el que la cantante da a conocer una serie de “alertas climáticas”. En ese marco, anticipó que el 19 de noviembre Argentina “va a estar llena de diferentes tipos de jazmines”. Según el particular pronóstico, el país amanecería bajo “chubascos de pétalos” y una “tempestad jazminera”. Finalmente, la artista reveló el motivo del anuncio: “Porque este 19 de noviembre salen las dos primeras trampas: ‘Eterna soledad’ y ‘Rayo de sol’”.

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El nuevo disco de Nicki Nicole

La cantante rosarina, además, dio a conocer en los últimos días el concepto detrás de su próximo álbum a través de una transmisión en vivo por YouTube.

En un video titulado “Proceso creativo de Jazmines para ti”, la artista, acompañada por un gran libro, compartió detalles sobre el significado de su nuevo trabajo discográfico y el proceso personal que atravesó durante su creación.

“Empecé este disco teniendo miedo de estar sola y lo terminé aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía”, confesó la cantante. En ese sentido, explicó que la flor elegida como símbolo tiene un significado especial: “Por eso para mí el jazmín es el símbolo del amor propio”.

Durante la presentación, Nicki Nicole también dio detalles del significado de las dos canciones que salen este 19 de noviembre en el acto titulado “Las trampas”. Entre ellas se encuentra “Rayo de sol”, cuyo concepto gira en torno a la represión emocional y representa el hecho de callar lo que uno siente hasta que la rabia se vuelve inevitable. La canción número cinco es "Eterna soledad", Su concepto es el efecto narciso que representa confundir el amor con la adoración de una imagen.

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