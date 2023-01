Pasajeros de un micro que llegó de la costa denunciaron el robo de su equipaje durante el viaje

Diez personas que viajaron desde Pinamar a Rosario no encontraron las valijas que habían cargado al salir en la bodega del vehículo. Apuntan a una parada técnica durante la madrugada

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, una de las personas damnificadas contó desde una de las dársenas de la Terminal: “En mi caso, venía desde Pinamar. El colectivo de la empresa Almirante Brown había salido a las 21.10. Cuando llegamos a Rosario y fuimos a recoger nuestro equipaje, nos encontramos con que no estaba. Faltaron diez valijas. Estamos desesperados. Llevábamos cosas importantes: dinero, remedios, toda la ropa. Eran valijas grandes”.

robo de valijas02.jpg

La mujer aseguró que durante la noche el colectivo se detuvo en Retiro a cargar nafta “y una de las pasajeras aseguró haber escuchado que se abrían las compuertas de la bodega, porque pensó que subía gente. Y no fue así, no subió nadie". Amplió: "Estamos haciendo la denuncia ante la empresa y después iremos a la policía. Pero esto va a quedar en la nada. Si te reconocen algo, ese dinero no va a alcanzar ni para recuperar lo que perdí”.

Otra pasajera, que también había perdido sus pertenencias, contó a LT8 que en un momento de la noche “el colectivo se detuvo como para que suba o baje gente. Me di cuenta de que estábamos en Retiro. Después, el viaje siguió y cuando llegamos a Rosario nos encontramos con que nos faltaba el equipaje, eran valijas grandes”.

robo de valijas03.jpg

Los damnificados contaron este miércoles por la mañana que tras la desagradable sorpresa pidieron explicaciones a los choferes. “No nos dieron ninguna explicación. Dijeron que no sabían lo que había ocurrido. Manifestaron que pararon unos minutos en un galpón para cargar nafta, pero que en ningún momento la bodega se abrió. Sin embargo, hay un par de pasajeras que escucharon el ruido de la compuerta. Los choferes dijeron que tuvieron que desviar el recorrido porque había ocurrido un accidente. Cuando llegamos a Rosario, la bodega no estaba violentada. Nos queda la certeza de que las valijas fueron sacadas en ese galpón, donde nos dijeron que hay cámaras”, agregó.

La empresa Almirante Brown ocupa la oficina 31 en la Terminal de ómnibus. Desde ese puesto, personal de la compañía dijo que "estaban tomando las denuncias" de los pasajeros robados. "La empresa se hará cargo, pero esto nunca pasó, que se roben diez valijas. Es la primera vez. Es muy raro que se roben tantas valijas, pero la empresa se hará cargo, por eso instamos a los pasajeros que hagan la denuncia", plantearon.