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Tren Rosario - Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Las tarifas aumentaron entre un 11 y un 15 por ciento. Los servicios a Córdoba y Tucumán siguen interrumpidos desde hace 13 meses

27 de octubre 2026 · 06:45hs
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Pese a que el servicio deja mucho que desear

Foto: La Capital / Archivo

Pese a que el servicio deja mucho que desear, el tren Rosario Buenos Aires aumenta desde el mes próximo.

Viajar en tren de Rosario a Buenos Aires será entre un 11 y un 15 por ciento más caro a partir de noviembre, según el día de la semana y la categoría del servicio. Este lunes se habilitó la venta de pasajes para el próximo mes, con nuevas tarifas: salir de Rosario Norte con destino a Retiro costará entre $13.500 y $19.000. El aumento no vendrá acompañado de una reducción en los tiempos de viaje, que seguirán siendo de unas siete horas y media. Mientras tanto, los servicios ferroviarios a Córdoba y Tucumán, dos destinos muy demandados durante las vacaciones, continúan suspendidos desde septiembre del año pasado.

Los nuevos cuadros tarifarios se publicaron la semana pasada en la página web de Trenes Argentinos, desde donde se habilita la compra de pasajes. Desde el primer día del mes próximo, tomar el tren en Rosario Norte para llegar a Retiro costará $ 13.500, en primera, y $ 16.000 en pullman; de martes a viernes. Mientras que para viajar los lunes, sábados y domingos habrá que pagar entre $ 14.500 y $ 19.000.

Los valores vigentes hasta octubre para eran de $ 11.700 y $ 14.000, para las tarifas más económicas, y de $ 13.000 y 16.800, en los días de mayor demanda. Los boletos que más aumentaron fueron los más económicos, donde las subas son del 15 %, en tanto para los pasajes más caros los incrementos fueron del 11 al 13 %.

Viajar con mascotas también será más caro: el pasaje para perros y gatos aumentó de $ 28.600 a $ 25.740 a $ 33.000 y $ 29.500, de acuerdo a los días de salidas.

>>Leer más: El tramo en tren entre Rosario y Retiro tendrá tarifas diferentes dependiendo el día del viaje

Las subas sorprendieron a los usuarios, sobre todo porque se producen en los meses en que habitualmente crece la demanda del servicio por la proximidad de las fiestas de fin de año y las vacaciones.

Pero además porque la conexión ferroviaria entre Rosario y Buenos Aires atraviesa una situación cada vez más complicada. Los problemas con las frecuencias y las dificultades para resolver desperfectos técnicos, en un contexto de falta de inversión por parte del gobierno de Javier Milei, afectan el funcionamiento de uno de los principales corredores ferroviarios del país y ponen en duda la calidad del servicio.

Aún así, un coche une todos los días la estación de Rosario Norte con Retiro, tanto de ida como de vuelta.

>>Leer más: El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

Menos que un pasaje de ómnibus

Aún con este último aumento, "los pasajes de tren están a la mitad de lo que cuesta el pasaje de ómnibus de larga distancia en las empresas líderes, como Chevallier, General Urquiza o El Rosarino", señala Mariano Antenore, referente de la Asociación Amigos del Riel y recuerda que viajar desde Rosario a Buenos Aires en ómnibus demanda desembolsar entre 34.000 y 40.000 pesos por tramo dependiendo el horario y, en algunos casos, la ubicación de la butaca dentro del coche.

Actualmente, asegura, los trenes están circulando dentro de los horarios previstos y, tras una serie de desperfectos que se hicieron públicos a principios de este año, cada formación lleva dos locomotoras por si alguna presenta fallas. Los trenes que salen de Rosario llevan un sólo coche pullman, por lo que los vehículos son siete en lugar de los nueve que sumaba el servicio. Los pullman faltantes, advierte Antenore, estarían necesitando reparaciones, que no se efectúan.

Los tiempos de viaje, la mayor falencia

Lejos, la mayor falencia del servicio son los tiempos de viaje. El trayecto entre Rosario y Buenos Aires demanda siete horas y media, producto de la falta de inversión en el servicio, como la reparación de vías y la falta de barreras automáticas.

"El tren está circulando más o menos a horario dentro de los laxos tiempos de viaje: 7h 30” entre cabeceras", destaca el integrante de la asociación que brega por el desarrollo del transporte ferroviario.

Los motivos de la extensión del tiempo de viaje van de la mano con la falta de obras de mantenimiento en las vías. Por ejemplo, explica, los tres puentes que resultaron dañados durante el temporal de mayo de 2025 todavía no fueron reparados, por lo que los trenes deben reducir la velocidad y circular con precaución al atravesarlos. Esta situación agregó una hora al tiempo total del recorrido.

Otro de los problemas pendientes es la falta de funcionamiento de las 36 barreras automáticas instaladas a lo largo del trayecto en 2015, que nunca llegaron a utilizarse. Pese al tiempo transcurrido, el gobierno nacional no avanzó con su reparación y puesta en funcionamiento. Como consecuencia, los trenes deben disminuir la velocidad al atravesar los pasos a nivel de pueblos y ciudades, lo que también contribuye a prolongar la duración del viaje.

Aún así, destaca Antenore, "muchos eligen tomar el tren, sobre todo entre estaciones intermedias, seguramente por el precio".

Trenes a Córdoba y Tucumán en veremos

La conexión diaria con Buenos Aires es el único servicio ferroviario que sigue en pie desde la Estación Rosario Norte. A fin de septiembre del año pasado, Rosario perdió dos de sus tres conexiones ferroviarias de larga distancia: los dos servicios semanales con destino a Córdoba y los dos a Tucumán, una alternativa muy valorada por los pasajeros locales para viajar a bajo costo.

En su momento se anunció que la medida era transitoria, debido a problemas de infraestructura tras un descarrilamiento ocurrido en Santiago del Estero, en tramos bajo concesión privada de Nuevo Central Argentino (NCA).

Fuentes oficiales indicaron que la concesionaria solicitó realizar un relevamiento en el lugar: “Hasta tanto no se termine ese trabajo los servicios permanecerán interrumpidos”. Sin embargo, los trenes aún siguen sin circular. La empresa dice que está cambiando durmientes y reparando las vías, pero no hay información oficial.

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