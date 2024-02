Ola de calor: cuando el deporte ya no es salud y se deben tomar recaudos

En medio de la ola de calor que atraviesa Rosario, la región y el país en pleno verano, es importante saber que el deporte deja de ser un ámbito saludable si no se toman ciertos recaudos a la hora de hidratarse, alimentarse y vestirse, ya sea el una caminata o trote recreativo, pedalear o realizar algún deporte de conjunto. Lo mismo vale para quienes entrenan en alto rendimiento o poseen una rutina exigente, propio del período de pretemporada que comienza durante los meses de enero y febrero para las competencias deportivas a lo largo del año. Esa advertencia también vale para la población infantil y la de adultos mayores. Es por eso que La Capital consultó a un especialista para saber cuáles son las medidas que se deben tomar a la hora de realizar alguna de estas actividades con altas temperaturas.

Con su experiencia a lo largo de años, el médico especialista apuntó que lo que respecta a la hidratación y vestimenta "son fundamentales" a la hora de practicar ejercicio o no en medio de esta ola de calor, pero recomendó "no entrenar con temperaturas mayores a 30ºC" . Y precisó que, en caso de quienes deben hacer ejercicio de todas formas, "sería ideal evitar hacerlo en horarios donde la temperatura asciende por encima de esos valores (entre las 10 y las 17)".

No obstante, aclaró que si una persona realiza entrenamiento de la fuerza o pileta que no está al descubierto y en un ambiente controlado por profesores o profesionales, no habría problemas porque está la resguardo, aunque hizo especial énfasis en los procesos metabólicos y fisiológicos cuando el termómetro supera los 35ºC.

"A partir de esas temperaturas, todas las proteínas que trabajan en el metabolismo energético empiezan a fallar y llegan a un colapso total a partir de los 40ºC, con lo cual todo el rendimiento que podemos obtener en esas temperaturas va en caída libre y el riesgo para la salud comienza a ser bastante importante", precisó.

Recomendaciones

Es por eso que Cian Damevin recomendó llegar al lugar de entrenamiento, caminata o trote, o cualquier actividad al aire libre con una ingesta de al menos 1/2 litro de agua en la hora previa a un estímulo equivalente a los 45 minutos o hora. Y en caso de superar ese lapso, lo recomendable es acompañar con bebida deportiva o isotónica como las que se venden en el mercado, capaz de reponer electrolitos y cloruros que se eliminan a través de la sudoración en plena actividad física.

"Por lo general, quienes entrenan o hacen actividad física desde hace tiempo, suelen estar asesorados por nutricionistas o deportólogos, pero habría que tener la precaución que por la gran tasa de sudoración, muchas veces no se llegará a reponer la cantidad de minerales que posee el plasma sanguíneo, entonces ya no van a reponer esa cantidad de sodio y potasio eliminado a través de la transpiración", explicó.

El riesgo de lo recreativo

Sucede que en la mayoría de los casos, puntualmente en Rosario, hay una amplia y variada oferta de actividades recreativas, tanto en grupos de running como en entrenamientos de fútbol a raíz de los torneos que se juegan de manera amateur en los alrededores. Es allí donde suelen registrarse descompensaciones por golpes de calor, a raíz de la deshidratación, vestimenta o preparación inadecuadas.

"El deportista que se encuentra en un medio acuático no sufre tanto la deshidratación, tendrá otras deficiencias en todo caso, pero quienes realizan fondos, ciclismo o deportes de conjunto a una intensidad moderada o alta por más de 60 minutos debería consultar cómo hacer una proporción adecuada de sales minerales para reponer lo que el cuerpo elimina en plena actividad", comentó.

En ese sentido, apuntó que el problema pasa por quienes van a hacer ejercicio a los parques, gimnasios o clubes sin una supervisión adecuada. "Aquellos que están realizando una pretemporada o actividad controlada por profesores, no estarían tan expuestos, pero sí aquellos que realizan alguna actividad por su cuenta y no toman estos recaudos. Son los que mayores riesgos corren porque no cuentan con un chequeo correspondiente acorde a sus propias necesidades porque hay muchas variables y la mayoría están sujetas a cuestiones fisiológicas de cada organismo; por eso hay quienes prefieren la mañana y otros el atardecer, pero lo importante es protegerse del sol en plena ola de calor", subrayó.

Los niños y la actividad física

En el caso de la población infantil, el profesional pidió "insistir" con la hidratación porque a los niños aún es poco probable notarlos transpirados como un cuerpo adulto. "Hay que evitar exposición al sol y hacer hincapié en la hidratación porque no van a poder medir mucho por el sudor. Algunos sudan mucho y no lo manifiestan, ahí está el tema; lo mismo para adultos mayores, quienes aún no regulan la sed o tienen falencias. Por eso es importante saber que al tener esa sensación de sed, significa que ya nos estamos deshidratando", aconsejó.

Vestimenta

En el caso de la ropa a utilizar en esta época de altas temperatura como lo es el verano, el médico recomendó evitar colores oscuros, es decir, ataviarse ropa lo más clara posible; utilizar sombreros o gorros. "En lo posible que la ropa sea de algodón y posea buena circulación del aire. Eso sirve para absorber bastante la sudoración y hace que te mantenga más fresco y húmedo".

Y puso especial énfasis en quienes aún utilizan recetas erróneas para descenso de peso. "La idea es evitar abrigarse con otro tipo de telas y evitar la ola de calor. Sudar más no ayuda a quemar más grasas, en el caso de quienes utilizan rompeviento en verano o se siguen poniendo naylon en el cuerpo, ya que eso sólo provocará mayor deshidratación", aseguró.

Entrenar en ayunas

El calor provoca también pérdida de apetito o sensación de saciedad en muchos que realizan actividades recreativas durante las primeras horas de la mañana. Si bien es el momento ideal junto con el del atardecer en pleno verano, también se debe tener en cuenta la cuestión de hidratación y nutrición es importante.

"No está mal entrenar en ayunas, pero si es importante tener en cuenta una adecuada nutrición. Y en eso entra en juego la hora hora de la cena, qué tipo de alimentos se ingieren y cuánto es el tiempo de exposición al entrenamiento de actividad", señaló el especialista en alto rendimiento.

En ese marco, precisó: "Si se trata de una persona entrenada o con una actividad regular sostenida, es probable que pueda sostener sin problemas una sesión de 45 minutos porque con el glucógeno depositado en músculo alcanza, pero para eso el cuerpo debería esta adaptado para esas necesidades metabólicas y energéticas, algo muy distinto a recreacional".

Cian Manevin precisó que realizar actividad física más de seis horas semanales o diez ya se considera de alta o moderada intensidad ya se la considera de alto rendimiento. "Podés competir en un country de forma amateur o estar federado en un deporte, pero si entrenás más de cinco días a la semana durante más de 9 meses sostenidos, ya se cataloga de alto rendimiento, muy distinto a quienes se vuelcan a una actividad cuando llega el calor y no tiene en cuenta cuestiones nutricionales, comete excesos y luego pretenden realizar actividades; allí está el problema, porque no hay descanso, hidratación y dieta adecuadas", puntualizó.

Agua fresca y botella en mano

Para quienes salgan a caminar en cualquier momento del día, siempre teniendo en cuenta los horarios nocivos producto de la ola de calor y la exposición al sol, el especialista recomendó ir con botella en mano y agua bien fresca, incluso aprovechar los bebederos dispuestos en la vía pública para refrescar la zona de la nuca, cabeza y rostro. De esa manera ayudará a descender esa temperatura corporal.

"Una persona que no está debidamente entrenada, con el descanso adecuado y aclimatada, la puede pasar mal por un golpe de calor. Por eso lo recomendable es estar acompañado de una botella de agua, preferentemente fresca, para bajar la temperatura corporal", recomendó al tiempo que precisó que las comidas hipercalóricas "no son buenas", sobre todo en exceso, tal como un asado en abundancia o una panzada de pastas.

"Todas las comidas hipercalóricas no son buenas en estas épocas, llámese carnes, fritos y otros similares. Pero no pasa necesariamente composición sino por los aditivantes y cantidades que se ingieren", apuntó.

El mate, un aliado

Además, llamó a tener cuidado con los mates de jugo, popularmente conocidos como tereré, puesto que provocan deshidratación. Sin embargo, pese al calor hay un buen aliado: el mate. "Con el mate no hay problema, ya que recién a altas dosis de cafeína comienzan a generar efecto diurético; es decir, deberías tomarte diez termos para provocar ese factor", aclaró.

En ese sentido, recordó un estudio realizado por Francis Holway, quien de acuerdo a estudios realizados el plantel de primera división de River durante 2001-2002 comprobó que quienes tomaban mate estaban mejor hidratados. "Este nutricionista muy reconocido en el país, de hecho asesora a la NFL (Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos), evaluó a los 30 jugadores del plantel de River y comprobó que quienes tomaban la infusión en las concentraciones estaban mejor hidratados que quienes no lo hacían, teniendo en cuenta que todos comían lo mismo y de manera controlada", reveló al tiempo que apuntó sobre los "mitos" de la cafeína, la cual "representa una ayuda ergogénica" en su ingesta previa a un entrenamiento o competencia deportiva.