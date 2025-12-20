La Navidad en Rosario será con la mesa afuera, pero con ventilador a mano y el armado sobre la hora

El tiempo tendrá vaivenes desde el fin de semana hasta la Nochebuena. Si bien las expectativas son alentadoras, las lluvias serán parte de la jornada

La Navidad en Rosario será con la mesa afuera, pero habrá que tener algunas cuestiones presentes antes de armarla.

Las lluvias comenzaron un proceso de inestabilidad este sábado que durará, al menos, hasta la mitad de la semana entrante. En Rosario ya son muchos quienes empiezan a preguntarse el clásico de todos los años en la previa a la Navidad : ¿mesa afuera o mesa adentro?

La cena de Nochebuena será al aire libre , según las estimaciones que empiezan a aparecer en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Y si bien ya hay algo de claridad en el panorama de cara al 24 a la noche, habrá que estar pendiente del tiempo hasta último momento .

La humedad reinante en el ambiente deja abierta la probabilidad de lluvias y tormentas desde el domingo hasta el miércoles inclusive , con una pausa durante el lunes.

El SMN anticipa que la inestabilidad marcará el pulso del tiempo en Rosario este domingo , con tormentas aisladas y el cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Hacia el lunes , el cielo seguirá cubierto y el martes se repetirá ese panorama.

Las temperaturas también darán la nota. A pesar de la ausencia notoria del sol, las máximas pasarán los 30º y las mínimas no bajarán de 21º, por lo que el tiempo va a estar algo pesado.

Para el miércoles, habrá que estar pendiente del cielo y los pronósticos hasta último momento. El anticipo del SMN, por ahora, es que el cielo estará nublado el miércoles 24 de diciembre por la noche y que la temperatura llegará a 34º. La Navidad será calurosa.

Otros pronósticos consultados por La Capital marcan probabilidad de lluvias durante la tarde del miércoles, aunque todos los sitios consultados concuerdan que las lluvias se tomarán un descanso durante la noche.

Esta Navidad, la mesa va afuera, pero no mucho tiempo antes para que no se moje. Habrá que tener todo listo para armar todo sobre la hora de la cena, prender ventiladores para hacerle frente al calor y esperar a la medianoche para brindar.