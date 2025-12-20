La Capital | La Ciudad | Navidad

La Navidad en Rosario será con la mesa afuera, pero con ventilador a mano y el armado sobre la hora

El tiempo tendrá vaivenes desde el fin de semana hasta la Nochebuena. Si bien las expectativas son alentadoras, las lluvias serán parte de la jornada

20 de diciembre 2025 · 18:14hs
La Navidad en Rosario será con la mesa afuera

La Navidad en Rosario será con la mesa afuera, pero habrá que tener algunas cuestiones presentes antes de armarla.

Las lluvias comenzaron un proceso de inestabilidad este sábado que durará, al menos, hasta la mitad de la semana entrante. En Rosario ya son muchos quienes empiezan a preguntarse el clásico de todos los años en la previa a la Navidad: ¿mesa afuera o mesa adentro?

La cena de Nochebuena será al aire libre, según las estimaciones que empiezan a aparecer en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Y si bien ya hay algo de claridad en el panorama de cara al 24 a la noche, habrá que estar pendiente del tiempo hasta último momento.

La humedad reinante en el ambiente deja abierta la probabilidad de lluvias y tormentas desde el domingo hasta el miércoles inclusive, con una pausa durante el lunes.

Cómo estará el tiempo en Navidad en Rosario

El SMN anticipa que la inestabilidad marcará el pulso del tiempo en Rosario este domingo, con tormentas aisladas y el cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Hacia el lunes, el cielo seguirá cubierto y el martes se repetirá ese panorama.

Las temperaturas también darán la nota. A pesar de la ausencia notoria del sol, las máximas pasarán los 30º y las mínimas no bajarán de 21º, por lo que el tiempo va a estar algo pesado.

Para el miércoles, habrá que estar pendiente del cielo y los pronósticos hasta último momento. El anticipo del SMN, por ahora, es que el cielo estará nublado el miércoles 24 de diciembre por la noche y que la temperatura llegará a 34º. La Navidad será calurosa.

Otros pronósticos consultados por La Capital marcan probabilidad de lluvias durante la tarde del miércoles, aunque todos los sitios consultados concuerdan que las lluvias se tomarán un descanso durante la noche.

>> Leer más: Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

Esta Navidad, la mesa va afuera, pero no mucho tiempo antes para que no se moje. Habrá que tener todo listo para armar todo sobre la hora de la cena, prender ventiladores para hacerle frente al calor y esperar a la medianoche para brindar.

Noticias relacionadas
Los vendedores apuestan a los regalos de Papá Noel y buscarán que la venta se mantenga en repunte para la noche de Reyes. 

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

solidaridad con sello de sostenibilidad: la segunda seguros impulsa una navidad diferente

Solidaridad con sello de sostenibilidad: La Segunda Seguros impulsa una Navidad diferente

La canasta navideña llamada Canasta Rosarina estará compuesta por productos artesanales y sin conservantes, elaborados por manos rosarinas

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

mision papa noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Lo último

La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe

La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe

Newells: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Newell's: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

El gobierno nacional asegura que redujo a la mitad la pobreza en dos años de gestión

El gobierno nacional asegura que redujo a la mitad la pobreza en dos años de gestión

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

El nuevo desafío circula en redes sociales y pone en riesgo sus vidas. Ya se registraron casos en Rosario y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR lanzó una advertencia
Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Por Gonzalo Santamaría
La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe
La Ciudad

La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora
La Ciudad

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora

Trasladaron a Rosario a un peligroso delincuente que operaba en localidades del sur de Santa Fe
Policiales

Trasladaron a Rosario a un peligroso delincuente que operaba en localidades del sur de Santa Fe

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora
La Ciudad

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Ovación
Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Por Juan Iturrez
Ovación

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Tres rosarinos fueron premiados como deportistas destacados por el Comité Olímpico Argentino

Tres rosarinos fueron premiados como deportistas destacados por el Comité Olímpico Argentino

Con Manu Ginóbili en la platea, Provincial se hizo fuerte en Bahía por la Liga Argentina de básquet

Con Manu Ginóbili en la platea, Provincial se hizo fuerte en Bahía por la Liga Argentina de básquet

Policiales
Trasladaron a Rosario a un peligroso delincuente que operaba en localidades del sur de Santa Fe
Policiales

Trasladaron a Rosario a un peligroso delincuente que operaba en localidades del sur de Santa Fe

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La Ciudad
La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe
La Ciudad

La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe

Robo de cables y metales en Rosario: destacan un drástico descenso gracias a los operativos

Robo de cables y metales en Rosario: destacan un drástico descenso gracias a los operativos

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Grassi: Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin

Por Patricia Martino

Economía

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
La Ciudad

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas
Policiales

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro
La Región

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado
Política

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
La Ciudad

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas
Policiales

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad
La Ciudad

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

Reforma laboral: postergar el debate fue acertado y lógico, dijo Carolina Losada
POLITICA

Reforma laboral: postergar el debate "fue acertado y lógico", dijo Carolina Losada

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo
La Ciudad

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 
Economía

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica
Información General

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país