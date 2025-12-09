Supermercadistas presentaron la canasta navideña de Rosario: "Es la canasta más barata de todo el país" La iniciativa impulsada por los comercios, con apoyo del gobierno de Santa Fe, ofrece productos que no pueden faltar en una mesa navideña a menos de 6 mil pesos 9 de diciembre 2025 · 14:09hs

La canasta navideña de los supermercadistas de Rosario

La Cámara de Supermercados de Rosario y la Región (Casar) lanzó este martes una canasta con productos a 5.900 pesos. “Es la canasta navideña más barata de todo el país ”, aseguró Sergio Cassinerio presidente de la entidad que firmó un convenio con la Secretaría de Comercio del Interior de Santa Fe para lograr esta promoción.

La caja cuenta con los productos básicos para pasar las fiestas: una botella de sidra, un pan dulce, un budín, un turrón y una garrapiñada. “Son los que visten una mesa navideña”, subrayó Cassinerio y agregó: “Lo importante es hacer que este producto se pueda derramar sobre toda la gente, por eso hemos conseguido este precio, aplicando una ingeniería de costos entre proveedores y comercios que nos permite llegar a estos valores”.

La canasta estará disponible en los supermercados de Rosario y otras 16 localidades del sur provincial que forman parte de Casar como Arroyo Seco, Gálvez, Funes, Totoras, Pérez, Granadero Baigorria, Ricardone, Villa Constitución, Alcorta, Firmat, San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda, Arequito, Chañar Ladeado, Bigand, Armstrong y Chabas. Además, el próximo jueves se lanzará la misma propuesta en Santa Fe capital y se extenderá a toda la provincia para alcanzar a más de 150 en todo el territorio.

El aporte de Santa Fe El secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio, celebró el lanzamiento de una canasta con productos navideños con el costo más bajo del país.

Se trata de una iniciativa privada propuesta por la Cámara de Supermercados de Rosario y la Región (Casar), que cuenta con el respaldo del Gobierno Provincial a través del Acuerdo Santa Fe, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Gustavo Puccini. “Es un esfuerzo de los supermercados que ofrecen esta canasta navideña con los productos imprescindibles a menos de 6.000 pesos”, dijo durante la presentación realizada en Rosario. “Valoramos esa decisión, porque hoy estamos atravesando tiempos complejos y esto es auxiliar, dar una ayuda a la gente que tiene problemas económicos, así que damos la bienvenida a esta iniciativa y acompañamos a la Cámara de Supermercados”, aseguró el funcionario.