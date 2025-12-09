La Capital | La Ciudad | navideña

Supermercadistas presentaron la canasta navideña de Rosario: "Es la canasta más barata de todo el país"

La iniciativa impulsada por los comercios, con apoyo del gobierno de Santa Fe, ofrece productos que no pueden faltar en una mesa navideña a menos de 6 mil pesos

9 de diciembre 2025 · 14:09hs
La canasta navideña de los supermercadistas de Rosario

La canasta navideña de los supermercadistas de Rosario

La Cámara de Supermercados de Rosario y la Región (Casar) lanzó este martes una canasta con productos a 5.900 pesos. “Es la canasta navideña más barata de todo el país ”, aseguró Sergio Cassinerio presidente de la entidad que firmó un convenio con la Secretaría de Comercio del Interior de Santa Fe para lograr esta promoción.

La caja cuenta con los productos básicos para pasar las fiestas: una botella de sidra, un pan dulce, un budín, un turrón y una garrapiñada. “Son los que visten una mesa navideña”, subrayó Cassinerio y agregó: “Lo importante es hacer que este producto se pueda derramar sobre toda la gente, por eso hemos conseguido este precio, aplicando una ingeniería de costos entre proveedores y comercios que nos permite llegar a estos valores”.

La canasta estará disponible en los supermercados de Rosario y otras 16 localidades del sur provincial que forman parte de Casar como Arroyo Seco, Gálvez, Funes, Totoras, Pérez, Granadero Baigorria, Ricardone, Villa Constitución, Alcorta, Firmat, San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda, Arequito, Chañar Ladeado, Bigand, Armstrong y Chabas. Además, el próximo jueves se lanzará la misma propuesta en Santa Fe capital y se extenderá a toda la provincia para alcanzar a más de 150 en todo el territorio.

El aporte de Santa Fe

El secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio, celebró el lanzamiento de una canasta con productos navideños con el costo más bajo del país.

Se trata de una iniciativa privada propuesta por la Cámara de Supermercados de Rosario y la Región (Casar), que cuenta con el respaldo del Gobierno Provincial a través del Acuerdo Santa Fe, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Gustavo Puccini. “Es un esfuerzo de los supermercados que ofrecen esta canasta navideña con los productos imprescindibles a menos de 6.000 pesos”, dijo durante la presentación realizada en Rosario.

“Valoramos esa decisión, porque hoy estamos atravesando tiempos complejos y esto es auxiliar, dar una ayuda a la gente que tiene problemas económicos, así que damos la bienvenida a esta iniciativa y acompañamos a la Cámara de Supermercados”, aseguró el funcionario.

Noticias relacionadas
La protesta en avenida Sabin y Juan José Paso se coordinó con cortes de tránsito.

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: "La gente está tratando de sobrevivir"

El gobierno anunció que le descontará el día de paro a los trabajadores de Ate

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

El arbolado público ahora será considerado patrimonio natural y cultural de Rosario.

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario

Docentes, padres y alumnos celebraron los 100 años de la escuela del Charigüé.

Festejos por los 100 años de la escuela del Charigüé, una historia escrita al otro lado del río

Ver comentarios

Las más leídas

Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Lo último

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Una pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

La policía intervino ante la denuncia del altercado y la Municipalidad decidió clausurar las canchas porque los organizadores incumplieron la normativa

Una pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Rafael Gutiérrez se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue
La Ciudad

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego
Policiales

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros
La Ciudad

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newells y Central

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newell's y Central

Ovación
Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes
Ovación

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes

Ligas: definiciones, festejos, vueltas olímpicas y escándalo en una de las finales de la zona

Ligas: definiciones, festejos, vueltas olímpicas y escándalo en una de las finales de la zona

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: las fechas de la Fórmula 1 en 2026

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: las fechas de la Fórmula 1 en 2026

Policiales
Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: Es un paciente crítico

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: "Es un paciente crítico"

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

La Ciudad
Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue
La Ciudad

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: La gente está tratando de sobrevivir

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: "La gente está tratando de sobrevivir"

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía
Policiales

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Turismo en Rosario: 20 mil visitantes y 70% de ocupación hotelera durante el finde largo
La Ciudad

Turismo en Rosario: 20 mil visitantes y 70% de ocupación hotelera durante el finde largo

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado
Información general

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza
Policiales

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza

Miles de golden retriever coparon Palermo en una juntada histórica que rompió un récord mundial
Información General

Miles de golden retriever coparon Palermo en una juntada histórica que rompió un récord mundial

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis
La Ciudad

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber
La Ciudad

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Política

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto
La Región

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe
La Ciudad

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Robo de empresarios argentinos en Miami: Somos inocentes y pagamos un precio muy alto
Información General

Robo de empresarios argentinos en Miami: "Somos inocentes y pagamos un precio muy alto"

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz
POLITICA

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor
La Ciudad

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

El gurú del dólar aseguró que no va a haber riesgo cambiario en 2026
Economía

El gurú del dólar aseguró que "no va a haber riesgo cambiario en 2026"